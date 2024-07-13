المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ينشر تحديثاً لإحصائيات حرب الإبادة الجماعية في القطاع

وطن: نشر المكتب الإعلامي الحكومي تحديثاً لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة، وذلك لليوم الـ 280 من الحرب:

◻️ (3,388) مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال.

◻️ (48,345) شهيداً ومفقوداً.

◻️ (10,000) مفقودٍ.

◻️ (38,345) شهيداً ممن وصلوا إلى المستشفيات.

◻️ (16,054) شهيداً من الأطفال.

◻️ (34) استشهدوا نتيجة المجاعة.

◻️ (10,700) شهيدة من النساء.

◻️ (500) شهيداً من الطواقم الطبية.

◻️ (75) شهيداً من الدفاع المدني.

◻️ (158) شهيداً من الصحفيين.

◻️ (7) مقابر جماعية أقامها الاحتلال داخل المستشفيات.

◻️ (520) شهيداً تم انتشالهم من 7 مقابر جماعية داخل المستشفيات.

◻️ (159) مركزاً للإيواء استهدفها الاحتلال "الإسرائيلي".

◻️ (88,295) جريحاً ومُصاباً.

◻️ (70%) من الضَّحايا هم من الأطفال والنساء.

◻️ (17,000) طفل يعيشون بدون والديهم أو بدون أحدهما.

◻️ (3,500) طفل معرّضون للموت بسبب سوء التغذية ونقص الغذاء.

◻️ (12,000) جريح بحاجة للسفر للعلاج في الخارج.

◻️ (10,000) مريض سرطان يواجهون الموت وبحاجة للعلاج.

◻️ (3,000) مريض بأمراض مختلفة يحتاجون للعلاج في الخارج.

◻️ (1,737,524) مصاباً بأمراض معدية نتيجة النزوح.

◻️ (71,338) حالة عدوى التهابات الكبد الوبائي الفيروسي بسبب النزوح.

◻️ (60,000) سيدة حامل تقريبا مُعرَّضة للخطر لعدم توفر الرعاية الصحية.

◻️ (350,000) مريض مزمن في خطر بسبب منع إدخال الأدوية.

◻️ (5,000) معتقل من قطاع غزة خلال حرب الإبادة الجماعية.

◻️ (310) حالات اعتقال من الكوادر الصحية.

◻️ (23) حالة اعتقال صحفيين ممن عُرفت أسماؤهم.

◻️ (2) مليون نازح في قطاع غزة.

◻️ (197) مقراً حكومياً دمرها الاحتلال.

◻️ (115) مدارس وجامعات دمرها الاحتلال بشكل كلي.

◻️ (328) مدرسة وجامعة دمرها الاحتلال بشكل جزئي.

◻️ (609) مساجد دمرها الاحتلال بشكل كلي.

◻️ (211) مسجدٍ دمرها الاحتلال بشكل جزئي.

◻️ (3) كنائس استهدفها ودمرها الاحتلال.

◻️ (150,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال كلياً.

◻️ (80,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال غير صالحة للسكن.

◻️ (200,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال جزئياً.

◻️ (80,000) طن متفجرات ألقاها الاحتلال على قطاع غزة.

◻️ (34) مستشفى أخرجها الاحتلال عن الخدمة.

◻️ (66) مركزاً صحياً أخرجه الاحتلال عن الخدمة.

◻️ (161) مؤسسة صحية استهدفها الاحتلال