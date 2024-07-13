المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ينشر تحديثاً لإحصائيات حرب الإبادة الجماعية في القطاع
وطن: نشر المكتب الإعلامي الحكومي تحديثاً لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة، وذلك لليوم الـ 280 من الحرب:
◻️ (3,388) مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال.
◻️ (48,345) شهيداً ومفقوداً.
◻️ (10,000) مفقودٍ.
◻️ (38,345) شهيداً ممن وصلوا إلى المستشفيات.
◻️ (16,054) شهيداً من الأطفال.
◻️ (34) استشهدوا نتيجة المجاعة.
◻️ (10,700) شهيدة من النساء.
◻️ (500) شهيداً من الطواقم الطبية.
◻️ (75) شهيداً من الدفاع المدني.
◻️ (158) شهيداً من الصحفيين.
◻️ (7) مقابر جماعية أقامها الاحتلال داخل المستشفيات.
◻️ (520) شهيداً تم انتشالهم من 7 مقابر جماعية داخل المستشفيات.
◻️ (159) مركزاً للإيواء استهدفها الاحتلال "الإسرائيلي".
◻️ (88,295) جريحاً ومُصاباً.
◻️ (70%) من الضَّحايا هم من الأطفال والنساء.
◻️ (17,000) طفل يعيشون بدون والديهم أو بدون أحدهما.
◻️ (3,500) طفل معرّضون للموت بسبب سوء التغذية ونقص الغذاء.
◻️ (12,000) جريح بحاجة للسفر للعلاج في الخارج.
◻️ (10,000) مريض سرطان يواجهون الموت وبحاجة للعلاج.
◻️ (3,000) مريض بأمراض مختلفة يحتاجون للعلاج في الخارج.
◻️ (1,737,524) مصاباً بأمراض معدية نتيجة النزوح.
◻️ (71,338) حالة عدوى التهابات الكبد الوبائي الفيروسي بسبب النزوح.
◻️ (60,000) سيدة حامل تقريبا مُعرَّضة للخطر لعدم توفر الرعاية الصحية.
◻️ (350,000) مريض مزمن في خطر بسبب منع إدخال الأدوية.
◻️ (5,000) معتقل من قطاع غزة خلال حرب الإبادة الجماعية.
◻️ (310) حالات اعتقال من الكوادر الصحية.
◻️ (23) حالة اعتقال صحفيين ممن عُرفت أسماؤهم.
◻️ (2) مليون نازح في قطاع غزة.
◻️ (197) مقراً حكومياً دمرها الاحتلال.
◻️ (115) مدارس وجامعات دمرها الاحتلال بشكل كلي.
◻️ (328) مدرسة وجامعة دمرها الاحتلال بشكل جزئي.
◻️ (609) مساجد دمرها الاحتلال بشكل كلي.
◻️ (211) مسجدٍ دمرها الاحتلال بشكل جزئي.
◻️ (3) كنائس استهدفها ودمرها الاحتلال.
◻️ (150,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال كلياً.
◻️ (80,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال غير صالحة للسكن.
◻️ (200,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال جزئياً.
◻️ (80,000) طن متفجرات ألقاها الاحتلال على قطاع غزة.
◻️ (34) مستشفى أخرجها الاحتلال عن الخدمة.
◻️ (66) مركزاً صحياً أخرجه الاحتلال عن الخدمة.
◻️ (161) مؤسسة صحية استهدفها الاحتلال