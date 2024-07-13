حماس: لتصعيد الاشتباك مع الاحتلال في الضفة الغربية والقدس.. ومواصلة الحراك التضامني العالمي

وطن: دعت حركة حماس الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى تصعيد المواجهة ضدّ الاحتلال، والأمتين العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى مواصلة التضامن مع قطاع غزة، حتى وقف حرب الإبادة الجماعية التي يشنّها الاحتلال ضده.

وفي بيان أصدرته، دعت الحركة جماهير الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس المحتلة، إلى الخروج في تظاهرات حاشدة، في مواجهة جيش الاحتلال ومستوطنيه، الذين يعيثون فساداً في قرى الضفة الغربية ومدنها، حاثةً على تصعيد الاشتباك معهم دفاعاً عن الأرض والمقدسات والحق في الحرية والاستقلال.

ودعت حماس أيضاً أبناء الأمتين العربية والإسلامية وأحرار العالم وأصحاب الضمائر الحيّة الداعمين عدالة القضية الفلسطينية "إلى مواصلة حراكهم الجماهيري، وتصعيد فعاليات التضامن مع الشعب الفلسطيني، حتى وقف العدوان على قطاع غزة".



يُذكر أنّ الناطق باسم كتائب الشهيد عز الدين القسّام، أبو عبيدة، أكد في الكلمة المصوّرة التي بُثّت في الـ7 من تموز/يوليو الماضي، أنّ "ما يجري من تصاعد مستمر للمقاومة في الضفة الغربية هو رد الشعب الفلسطيني وخياره في مواجهة الإبادة الممنهجة".

وشدّد أبو عبيدة على أنّ تحرّك أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والأراضي المحتلة عام 48 هي "كابوس مقبل لا محالة" على الاحتلال.

وتأتي هذه الدعوات بالتوازي مع مواصلة الاحتلال حرب الإبادة الجماعية ضدّ قطاع غزة، وارتكاب المجازر بحق المدنيين والنازحين.

ومنذ الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر، تصاعدت وتيرة الاشتباكات بين المقاومة وقوات الاحتلال في الضفة الغربية. وخلال الفترة الأخيرة، أعربت وسائل إعلام عبرية عن خوف متصاعد من التهديد الذي تمثّله العبوات الناسفة التي يستخدمها المقاومون في الضفة.

وشدّد الإعلام العبري على وجود تحوّل في الضفة الغربية إلى ما يشبه غزة ولبنان، في إشارة إلى تطوّر مسار العمليات العسكرية في الضفة، والأسلحة والقدرات التي يمتلكها المقاومون فيها.



المصدر: الميادين