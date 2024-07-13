حركة أمل في لبنان تزف شهيداً في غارة للاحتلال على الخردلي

وطن: زفّت أفواج المقاومة اللبنانية "أمل"، اليوم السبت، الشهيد المجاهد موسى محمد سليمان من مواليد 1964، من بلدة كفركلا، بعدما ارتقى في إثر عدوان جوي للاحتلال على نهر الخردلي جنوبي لبنان.

وفي بيان، عاهدت حركة أمل الشهيد سليمان وجماهيرها قائلةً: "سنبقى على العهد والقسم بأن نكون فدائيي حدود أرضنا المقدسة مهما غلت التضحيات".

وارتقى شهيدان بعد استهداف سيارتهما من مسيّرة للاحتلال على طريق الخردلي، أحدهما الشهيد موسى محمد سليمان، والآخر هو والد الشهيد على طريق القدس، محمد حلاوي، نجيب حسين حلاوي.



يأتي ذلك في وقتٍ تواصل المقاومة في لبنان عملياتها ضد الاحتلال وذلك إسناداً لقطاع غزة ومقاومته، ورداً على اعتداءات الاحتلال على البلدات والقرى الجنوبية.



المصدر: الميادين