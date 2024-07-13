حزب الشعب: المجازر المروعة في قطاع غزة إمعان في الابادة الجماعية بمشاركة أمريكية ونتيجة التقاعس عن المحاسبة الدولية لمجرمي الحرب الصهاينة

وطن: أكد حزب الشعب الفلسطيني أن استمرار وإمعان جيش الاحتلال الاسرائيلي في حرب الابادة الجماعية بحق شعبنا في قطاع غزة، وآخرها المجازر المروعة التي اقترفها اليوم في مواصي خانيونس جنوب القطاع، وفي بعض أحياء مدينة غزة وخاصة تل الهوى خلال الأيام الخمسة الماضية، هي مجازر يجري تنفيذها على مرأى ومسمع العالم، بسبب غياب الإرادة السياسية العربية والدولية للجم عدوان وجرائم هذا الاحتلال الفاشي.

وقال حزب الشعب في بيان صحفي، اليوم السبت، إن حكومة وقوات الاحتلال الاسرائيلي تواصل حرب الابادة واقتراف المزيد من المجازر بحق آلاف المدنيين العزل، ويتضمن الكثير منها اعدامات بدمَ بارد، والتنكيل بجثث الشهداء والجرحى، ومنع طواقم الاسعاف والدفاع المدني من الوصول اليهم أو للمناطق المستهدفة، في ظل حالة التقاعس الرسمي على كل المستويات في اتخاذ أية اجراءات رادعة وملموسة ضد "اسرائيل" بوصفها تتحمل مسؤولية مباشرة عن إرتكاب هذه الابادة الجماعية المستمرة منذ أكثر من 280 يوماَ، وكقوة احتلال وإرهاب منظم، تستمر بإفلاتها من العقاب.

وأضاف البيان أن حزب الشعب وفي ظل هذه المجازر المتواصلة بحق شعبنا، وحصاره وتجويعه وتعطيشه، يطالب الهيئات الدولية كافة وفي مقدمتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، بسرعة التدخل لتوفير الحماية الدولية لشعبنا. كما يطالب الدول العربية بوقف كل أشكال التطبيع مع دولة الاحتلال الاسرائيلي، ويطالب دول العالم بمقاطعتها وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، وتفعيل الآليات الدولية بما فيها اللجوء إلى استخدام البند السابع.

وقال إن حزب الشعب الفلسطيني، وهو ينعى شهداء العدوان المستمر، يتوجه في هذه اللحظات العصيبة لشعبنا الصابر والصامد، لتعزيز وحدته في مختلف الميادين، والتصدي للاحتلال وممارساته الفاشية، وإجباره على وقف عدوانه.

كما يتوجه للشعوب العربية ولكل الاحرار في العالم، للتحرك الواسع للضغط من أجل اتخاذ كل الاجراءات لوقف هذه الحرب الدموية الفاشية.