Pepe Unchained أوّل عملة ميم يتجاوز اكتتابها 2 مليون دولار

تتّخذ عملة Pepe Unchained (ذات الرمز PEPU) نهجاً مختلفاً في سوقٍ يغرق بعملات الميم التي تفتقر إلى الاستخدامات الوظيفيّة، إذ لم يقتصر تصميم العملة على أن تصبح نسخةً أخرى من عملة بيبي (PEPE) الشهيرة، بل يهدف إلى بناء أوّل شبكة بلوكتشين من الطبقة الثانية مُخصّصةٍ لعملات الميم. من جانب آخر، نجد أنّ نجاح عملة PEPU بحصد تمويلٍ يفوق مليوني دولار خلال اكتتابها يُشعل حماس المستثمرين قبل إطلاقها.

يتميّز مشروع Pepe Unchained بنهجه المبتكر في ميدان عملات الميم، فهو يعمل على تطوير حل طبقةٍ ثانيةٍ فوق بلوكتشين إيثيريوم مصمّم خصيصاً لعالم عملات الميم المتقلّب.



ويمكننا تشبيه حل الطبقة الثانية هذه كممرِ إضافيٍّ في طريقٍ سريعٍ مكتظٍ، فهو يرمي إلى توفير معاملاتٍ فائقة السرعة في الوقت الذي غالباً ما تعاني فيه شبكة إيثيريوم الرئيسيّة من الازدحام وبطء المعاملات.



وبالتالي، فمن خلال توفير معاملاتٍ أسرع ورسوم أقل، يمكن لحل الطبقة الثانية هذا أن يُحدث نقلةً نوعيّةً في تجربة تداول عملات الميم، سواءً بالنسبة للمتداولين أو المستثمرين على المدى الطويل؛ ويمكننا تشبيه ذلك بتوفير شبكة قطاراتٍ فائقة السرعة خاصّةٍ بعملات الميم.



نجحت عملة Pepe Unchained (ذات الرمز PEPU) خلال اكتتابها بحصد إيراداتٍ فاقت 2 مليون دولار في غضون 18 يوماً، أي أنّ ما يقرب من 111,000$ تدخل خزينة المشروع بشكلٍ يوميّ، وهو ما يعكس حرص المستثمرين على المشاركة في النظام التقنيّ لمشروع حل الطبقة الثانية هذا.



ومن أكثر المزايا الجذابة لاكتتاب العملة هو نظام الخصومات المُقدّم للمُستثمرين، فأوائل المستثمرين يمكنهم شراء عملة PEPU مقابل 0.008226$. وبالنظر إلى هذا السعر، فإن استثماراً قيمته 1,000$ سيُتيح للمستثمرين الحصول على 121,563 عملة PEPU.



ولهذه الأسباب، لا عجبَ في أن يتدافع المتداولون لشراء العملة في مراحل مبكرة، لكنّ الوقت يمضي كالسهم، إذ يعتزم مطوّرو عملة PEPU إطلاقها على منصات التداول بمجرد انتهاء الاكتتاب، بدءاً بمنصّات التداول اللامركزيّة.



ما هي التوقعات المستقبليّة لمشروع Pepe Unchained؟

تحظى حلول الطبقة الثانية بشعبيةٍ واسعةٍ حاليّاً، وكما يتضح من نجاح شبكاتٍ مثل Base وBlast، فقد وصلت القيمة السوقية لعملة BLAST الخاصّة ببلوكتشين Blast إلى 489 مليون دولار في غضون أيامٍ قليلةٍ من إطلاقها، وهوَ ما يشير إلى وجود طلب قويّ من المستثمرين والمطوّرين على حلول بلوكتشين قابلةٍ للتوسّع.



فإذا تمكن مشروع Pepe Unchained من تلبية هذا الطلب مع الحفاظ على طابع عملة الميم الخاصّة به، فقد يكون على أعتاب تحقيق نجاحٍ كبير.



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