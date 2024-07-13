اكتتاب عملة Pepe Unchained يتخطى علامة 2.5 مليون دولار

يبدو أن عملة ميم جديدةً تحمل شعار الضفدع تلقى رواجاً كبيراً، حيث نجح اكتتاب عملة الميم الفريدة Pepe Unchained (ذات الرمز PEPU) لتوّه بجمع أكثر من 2.5 مليون دولار. ويتساءل المستثمرون الآن عمّا إذا كان مشروع حل الطبقة الثانية (layer-2) هذا سيحقق نجاحاتٍ كبيرةً في قطاع الكريبتو.



يسعى مشروع Pepe Unchained للتميز عن المشاريع المنافسة بتطوير بلوكتشين طبقةٍ ثانيةٍ مُخصّصةٍ لعملات الميم، وهو أمرٌ فريدٌ في القطاع.

تخيلوا شبكةً خاصّةً بعملات الميم الأكثرَ غرابةً في قطاع العملات الرقمية؛ رغم إسهام شبكات طبقةٍ ثانيةٍ أخرى أمثال أربيتروم (Arbitrum) وبوليجون (Polygon) بزيادة سرعة بلوكتشين إيثيريوم وخفض تكاليفها لكافة المشاريع؛ ويُركز فريق مشروع Pepe Unchained على الهوس بعملات الميم.

تخيّلوا نظاماً تقنياً كاملاً للتطبيقات اللامركزية (dApps) والألعاب والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) يتم تطويره خصّيصاً لقطاع عملات الميم المُثير للحماس، وهو ما يطمح إليه هذا المشروع.



يُشار إلى أن حلول الطبقة الثانية حققت نجاحاتٍ كبيرةً هذا العام، حيث لاقت شبكتا Base وBlast -مثلاً- نموّاً ورَوَاجَاً كبيراً؛ وفي حال استفاد هذا المشروع الجديد من هذا الزخم، فقد يحقق مستثمروه الأوائل عوائد كبيرة.



جذب مشروع Pepe Unchained أيضاً اهتمام بعض القنوات الشهيرة؛ فعلى سبيل المثال، قامت قناة Cilinix Crypto على اليوتيوب بتقييم المشروع بالأمس، ما أثارَ ضجّةً كبيرةً بالفعل، بل ذهبت قناة 99Bitcoins أبعد من ذلك بترجيحها توفيرَ هذه العملة "عوائدَ كبيرةً كعملة بيبي (Pepe-PEPE)"، في إشارة واضحةٍ لعملة PEPE الأصلية التي ارتفع سعرُها بشكلٍ كبير خلال شهري نيسان/أبريل وأيار/مايو من العام الماضي.



أما زلتم غير واثقين من مستقبل هذا المشروع؟! يُولي Pepe Unchained الأولوية للأمان، بدليل خضوعه بالفعل لعمليتي تدقيقٍ متفوّقاً على معظم مشاريع عملات الميم الراسخة.



فضلاً عن هذه الإشارات الإيجابية والواعدة، يجدر بنا تذكّر عملة بيبي الأصلية، حيث تفوقت عملة الضفدع هذه على مئات عملات الميم من حيث المكاسب المُحققة، ويسعى مشروع Pepe Unchained لتحقيق نجاحاتٍ أكبر.



مع ذلك، لا يمكن توقع مستقبل العملات الرقمية بشكلٍ حتميّ، غير أنّ هذه الميزات العديدة تُبشّر بمستقبل واعدٍ لهذا المشروع.



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