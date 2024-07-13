3 عملات ميم للشراء في تموز/يوليو 2024

شهدنا في عام 2024 صعود نجم عملات الميم كأكثر الأصول تحقيقاً للأرباح في قطّاع الكريبتو، فقد نجحت هذه الفئة باجتذاب العديد من المستثمرين التقليديين ممّن يرون فيها وسيلةً قيّمةً لتنويع أصول محافظهم الاستثماريّة، كما أنّ تراجع الزخم المحيط بعملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) وبقية أسواق الكريبتو مؤخراً دفع المتداولين لاستكشاف فئة عملات الميم نظراَ لآفاق تناميها الرحبة.



فعملات الميم الرائدة -من أمثال دوجكوين (Dogecoin-DOGE) وشيبا إينو (Shiba Inu-SHIB) وبيبي (Pepecoin-PEPE)- تلعب دوراً رئيسيّاً في دفع عجلة موجة الارتفاعات، بعد أن شهدتْ انطلاقةً سعريّةً ملحوظةً وأشعلت فتيل تزايد الطلب. ومع ولادة عملات ميم جديدة بشكلٍ يوميٍّ تقريباً، يزداد شغف المستثمرين باقتناص ما قد يشهد منها نمواً مذهلاً خلال شهر تموز/يوليو الحالي.

عملة Pepe Unchained

يواصل مشروع Pepe Unchained (ذات الرمز PEPU) ترسيخ مكانته المتميّزة في فئة عملات الميم بعد أن تجاوزت حصيلة اكتتاب عملته 2.3 مليون دولار في أقلّ من ثلاثة أسابيع، وهو إنجازٌ يصعب على الكثير من الاكتتابات الأخرى مجاراته، وسط إثارة عملته ضجّةً عارمةً بين جمهور المستثمرين بفضل استخداماتها الوظيفية وسعيها لرفع قيمتها بثبات.



وحالياً، يمكن للمهتمين شراء عملة PEPU بسعر 0.0082596$، والمُنتظر ارتفاعُه بتوالي مراحل الاكتتاب، ما قد يغذّي مشاعر الخوف لدى المستثمرين من فوات فرصة الشراء، وننصح من يود الاستفادة من سعرها المُخفّض بالمسارعة للشراء الآن دون تأخير.

عملة WienerAI

تهدف عملة WienerAI (ذات الرمز WAI) إلى إطلاق برمجيّةٍ مدعومةٍ بالذكاء الاصطناعي لتداول العملات الرقميّة، فقد نجَحَت عملة الميم المبنيّة على بلوكتشين إيثيريوم هذه بحصد تمويلٍ تجاوزت قيمته 7 مليون دولار خلال اكتتابها الجاري، وهو ما يجعلها إحدى أضخم عمليات الاكتتاب لهذا العام ويُشعِل حماسة المستثمرين والمتداولين والمحللين لترقّب ما سيحمله إطلاق عملة WAI.



يُضاف هذا الإنجاز إلى شعار الكلب المُحمّل بالنقانق الذي لقيَ استحسان مجتمعات عملات الميم، ويمكن للمهتمين المشاركة في اكتتاب عملة WAI وشراؤها مقابل 0.000725$ لفترةٍ محدودة.

غير أن ارتفاع سعر العملة المنتظر بات وشيكاً، وعلى المُستثمرين المسارعة لاغتنام الفرصة قبل أن تصبح WAI إحدى أكثر عمليات إطلاق العملات الرقمية الجديدة حيويةً ونشاطاً لهذا العام.

عملة Base Dawgz (ذات الرمز DAWGZ)

تسمح عملة Base Dawgz (ذات الرمز DAWGZ) لمالكيها بإمكانية نقلها وتحويلها عبر شبكات بلوكتشين متعدّدة تشمل إيثيريوم (Ethereum) وسولانا (Solana) وبيس (Base) وأفالانش (Avalanche) وبلوكتشين بينانس الذكية (BNB Chain)، إضافةً لإمكانية استخدام بروتوكولي Wormhole و Portal Bridge.

وبفضل نهجها المُبتكر، سيستمتع مالكو عملة DAWGZ بباقة مزايا متنوّعةٍ كإمكانية تداولها عبر منصاتٍ إضافيّةٍ وتحسين مستويات السيولة وتوسيع الفرص المتاحة بنظم التمويل اللامركزي، ما يتيح لهم استكشاف كافة جوانب عالم الكريبتو بفعالية.

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