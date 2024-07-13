أفضل العملات البديلة التي تستحق الشراء في تموز/يوليو الجاري وسط انهيار أسعار الكريبتو

كيف ستتعاملون مع الانخفاض الذي يشهده قطاع الكريبتو خلال شهر تموز/يوليو الجاري؟ ربّما لستم بخير الآن، ولكنّ هذا لا يمنع القول إن ذلك التدهور هو جزءٌ من دورة صعودٍ أوسَع في سوق العملات الرقمية، فالتصحيحات السعرية هيَ أمرٌ طبيعيٌّ وضروريٌّ للقطاع.



ويبدو أن "الآن" هو التوقيت المثالي لإلقاء نظرة فاحصةٍ على أفضل العملات الرقمية الجديرة بالشراء والاحتفاظ بها استعداداً لما سيحمله النصف الثاني من عام 2024 لقطاع الكريبتو.



بطبيعة الحال، يُعَد البحث الدقيق والمُعمّق مفتاحَ الإبحار داخل مجتمع العملات الرقمية، لذلك فقد أعددنا لكم دراسةً تتضمّن مزايا هذه المشاريع وخططها وفرقها وحملاتها التسويقية وغير ذلك من الأمور المهمّة.



أفضل العملات الرقمية الجديرة بالاستثمار في تموز/يوليو 2024

عملة Shiba Shootout (ذات الرمز SHIBASHOOT)

تتصدّر Shiba Shootout -وهي عملة ميم جديدةٌ مستوحاةٌ من سمات الكلاب- قائمتنا للعملات الرقمية الجديرة بالشراء في الوقت الحالي مع العلم أنها تُعَد بديلاً لعملة شيبا إينو (Shiba Inu-SHIB)، ولكنّها تُعبّر عن تقاليد الغرب الجامح (Wild West).



وتتضمّن اللعبة عدداً من الشخصيات مثل Marshal Shiba وShiba Sharpshooters، ويُعَد المارشال الشخصيّة الرئيسية وهو من رعاة البقر؛ بينما يُمثل Shiba Sharpshooters أعضاء المجتمع داخل مدينة Shiba Gulch، وهي المكان الذي تجري فيه كلّ الأحداث.

كذلك ينطوي مشروع Shiba Shootout على بعض المزايا المثيرة للاهتمام وخيارات المشاركة المجتمعية أيضاً. وتُعَد أداة الرهن الخاصّة به Cactus staking جزءاً رئيسياً من المشروع، والتي تقدم نسبة عائد سنويّ تزيد على 2000% الآن علماً بأنه تم رهن بالفعل الملايين من عملات SHIBASHOOT.



زد على هذا بعضاً من المزايا المثيرة الأخرى، بما في ذلك مكافآت الإحالة والجلسات المجتمعيّة المنتظمة (Campfire Stories) ونظام اليانصيب lucky lasso ومناقشات حوكمة العملة.



وتتوافر عملة SHIBASHOOT -حالياً- في اكتتابها الذي جمَعَ حتى الآن 500,000$ ويخطط الفريق مواصلة حملاته التسويقية عبرَ العديد من المواقع الإعلامية المتخصّصة في قطاع الكريبتو والشخصيات المؤثرة داخله.



جديرٌ بالذكر أن جميع المشاريع التي سيرد ذكرُها في هذه المقالة تمتلك خطةً تسويقيةً مماثلةً، لا سيّما وأن التسويق يلعب دوراً محورياً في نجاح أيّ مشروع كريبتو في مرحلةٍ مبكرة. باختصار، قد تصبح Shiba Shootout عملة الميم القادمة التي تُحقق نجاحاً ساحقاً.



>>> لزيارة موقع SHIBASHOOT اضغط هنا <<<



عملة Pepe Unchained (ذات الرمز PEPU)

تأتي Pepe Unchained (PEPU) -وهي عملة ميم يجري اكتتابها حالياً- في المرتبة الثانية ضمن قائمة العملات الرقمية الجديرة بالشراء الآن. وهيَ عبارةٌ عن حل طبقة بلوكتشين ثانيةٍ مبنيةٍ على إيثيريوم تهدف إلى زيادة سرعة معالجة المعاملات وخفض رسومها. في الواقع، يتعهد المشروع بأن تصبح معالجة المعاملات أسرَع بمئة مرّة من بلوكتشين إيثيريوم.



ويُعَد الضفدع Pepe الشخصية الرئيسية المُقيدة في الطبقة الأولى حتى جاءت Pepe Unchained وقدمت حل الطبقة الثانية كي تصبح منصةً لمشاريع عملات الميم الأخرى ليتمكنوا من بناء طبقة البلوكتشين الثانية عليها؛ وهو ما يُعزّز النظام التقنيّ المترابط لعملات الميم بشكلٍ أكبر.

ويمكن للمستخدمين رهن عملاتهم للحصول على مكافآتٍ سنويةٍ عاليةٍ، والتي تزيد الآن عن 800% علماً بأنه تم -بالفعل- رهنُ أكثرَ من 180 مليون عملة PEPU.



جديرٌ بالذكر أن البيانات الاقتصادية للمشروع جيدةٌ للغاية، حيث تم تخصيص 20% لاكتتابها و30% لمكافآت الرهن و20% للحملات التسويقية و10% لتوفير السيولة و10% لتطوير المشروع و10% للبنية التحتية لشبكة البلوكتشين.



بشكلٍ عام، تُعَد PEPU من أفضل عملات الميم التي يجب مراقبتها عن كثب خلال الأسابيع المقبلة.



>>> لزيارة موقع PEPU اضغط هنا <<<



عملة Base Dawgz (ذات الرمز DAWGZ)

تُعَد Base Dawgz (ذات الرمز DAWGZ) عملة ميم أخرى جديرةً بالشراء وتعمل على شبكة بلوكتشين بيس (Base) بشكلٍ أساسيّ. وتتمتع بميزة التواجد عبر شبكات بلوكتشين شهيرة أخرى كإيثيريوم (Ethereum) وسولانا (Solana) وبينانس الذكية (Binance Smart Chain) وأفالانش (Avalanche). ويتم تسهيل نقل العملات بين هذه الشبكات عبر تقنيتي Wormhole وPortal Bridge.



وكحال عملتي SHIBASHOOTT وPEPU، لا يزال اكتتاب عملة DAWGZ مستمراً مع جمعه أكثر من 2.3 مليون دولار؛ فيما سيرتفع السعر مع وصول الاكتتاب إلى مراحله التالية.

ويمكن للمستثمرين شراء DAWGZ باستخدام عملاتٍ رقميةٍ مختلفةٍ، بما في ذلك إيثيريوم (ETH) وبينانس (BNB) وسولانا ((SOL وأفالانش ((AVAX وتيثر (USDT) وUSDC من خلال ربط محافظهم بالموقع الرسميّ لعملة Base Dawgz.



كما يُشجّع المشروع على المشاركة المجتمعية مع تقديمه مكافآتٍ لقاء التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي وإنشاء المحتوى، بالإضافة إلى توفيره برنامج الإحالة لتحفيز نموّ المجتمع؛ ومن أبرز مزاياه أيضاً خاصّة الرهن من خلال شبكة إيثيريوم. لذا، فهي عملة ميم أخرى جديرةٌ بالمتابعة في تموز/يوليو.



>>> لزيارة موقع DAWGZ اضغط هنا <<<



عملة Play Doge (ذات الرمز PLAY)

يُعتبر PlayDoge (ذات الرمز PLAY) واحداً من أحدث المشاريع التي تجمع بين عالم صور الميم الطريف والألعاب، ويمضي اكتتاب عملته الأساسية الآن بسعرٍ مخفض.



واستوحى المشروع شعاره من لعبة الحيوانات الأليفة الافتراضية الشهيرة في التسعينات والمسمّاة تاماغوتشي (Tamagotchi)، ولكنّه أضفى لمسته الخاصة من خلال تضمينه الصورة الطريفة لكلب Doge الشهيرة.



كما أنه يُعيد لأذهان اللاعبين نمط ألعاب تاماغوتشي، مع امتلاكهم لحيوانٍ أليفٍ (مُشابهٍ لـ Tamagotchi) يجب أن يتفاعلوا معه ومن ثم يكتسبون نقاط خبرة (XP) تُساعدهم على الارتقاء في لوحة المتصدّرين وكسب عملات PLAY.

وبخلاف ألعاب الفيديو النمطية والتقليدية، تتيح PlayDoge للاعبين إمكانية جني الأرباح من خلال الوقت الذي يقضونه في اللعب؛ كما يُمكن لكلٍّ من اللاعبين وغير اللاعبين كسب المكافآت من خلال اللعب أو رهن عملاتهم.



ويبلغ المعروض الكليّ من عملة PlayDoge ما كميّته 9,400,000,000 عملة، حيث تمّ تخصيص 50% منها للاكتتاب؛ فيما سيذهب النصف الآخر للسيولة والمكافآت والتسويق وأموال المشروع.



ومن الضروريّ ملاحظة أن ميزة الرهن التي يقدمها المشروع تتيح للمستخدمين رهن عملاتهم على شبكتي بينانس الذكية (BSC) وإيثيريوم (ETH) علماً بأن بلوكتشين إيثيريوم يقدم مكافآتٍ سنويةً أعلى قليلاً.



جديرٌ بالذكر أيضاً أنه يمكن شراء عملة PLAY فقط من خلال موقع الموقع الرسميّ لاكتتابها على كلٍّ من شبكتي إيثيريوم وبينانس الذكية وكذلك باستخدام الفيزا أو الماستركارد.



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عملة WienerAI (ذات الرمز WAI)

تُعَد WienerAI (ذات الرمز WAI) العملة الرقمية التالية ضمن قائمتنا لأفضل عملاتٍ بديلةٍ جديرة بالاستثمار الآن، والتي تمضي في مرحلة اكتتابها الذي جمَع أكثرَ من 7 ملايين دولار حتى الآن.



وكما هو الحال مع SHIBASHOOT، تعمل هذه العملة المميزة على بلوكتشين إيثيريوم فقط؛ ويتم توصيفها بأنها "جزء كلب وجزء نقانق وجزء روبوت تداولٍ بالذكاء الاصطناعي".



مع ذلك، تُعَد الميزة الأساسية لـ WienerAI روبوت التداول بالذكاء الاصطناعي، والذي تم تصميمه للكشف عن الفرص الاستثمارية الواعدة داخل السوق.

كما يتضمّن مشروع WienerAI ميزة حماية القيمة القصوى المُستخرجة (MEV) لمنع روبوتات التداول الاستباقية (Frontrunners) من استغلال تداولات المستخدمين.



ثمّة ميزةٌ أخرى يتمتع بها المشروع وتتمثل في آلية الرهن التي تقدم مكافآتٍ سنويةً تزيد على 150% وقت كتابة هذه المقالة، حيث تم رهن أكثر من 6 مليار عملةٍ بالفعل.



وسيتم إطلاق عملة WAI قريباً على منصتي Uniswap وDextools. لذا، فهذه هي الفرصة الأخيرة لشرائها بسعر اكتتابها المخفّض.



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عملة 99Bitcoins (ذات الرمز 99BTC)

تُعد 99Bitcoins (ذات الرمز 99BTC) منصّةً معروفةً لتعليم العملات الرقمية والتي يجرى اكتتابُ عملتها في الوقت الحالي، ليجمَع أكثر من 2.3 مليون دولار حتى الآن. والمفهوم الرئيسيّ وراء المشروع هو نموذج "التعلم من أجل الكسب".

ويمكن للمستخدمين كسب عملات 99BTC من خلال المشاركة في الأنشطة التعليمية على المنصّة، والتي تتضمّن استكمال الدورات التدريبية والمشاركة في الاختبارات وفي المحتوى المتعلق بالعملات الرقمية. كما سيحصلون على عملات 99BTC كمكافآتٍ لقاء أنشطة التعلم.



ويُخطط الفريق لإدراج عملة 99BTC على عدد من منصات التداول اللامركزية والمركزية عقب انتهاء الاكتتاب. ويُمكنكم شراؤها بسعر مخفّض على كلٍّ من شبكتي Ethereum وBSC وعبر الفيزا أو الماستركارد.



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عملة Alephium (ذات الرمز ALPH)

تأتي Alephium (ذات الرمز ALPH) في المرتبة الأخيرة ضمن قائمتنا لأفضل عملاتٍ بديلةٍ تستحق الشراء في تموز/يوليو، وهي تعالج القيود الموجودة في تقنيات البلوكتشين الحالية مع توفير حلولٍ قابلةٍ للتطوير وآمنةٍ للتطبيقات اللامركزية.



وتستخدم Alephium خوارزمية تجزئةٍ جديدةً تسمى BlockFlow، والتي تقسّم البيانات إلى مجموعاتٍ فرعيةٍ أصغر تسمى Shards، ما يتيح معالجة المعاملات بشكلٍ متوازٍ. ويتعهد المشروع تحقيق ما يصل إلى 10,000 معاملةٍ في الثانية (TPS) وهذا أعلى بكثير من شبكة بيتكوين التي تعالج سبع معاملات في الثانية فقط.



ويوظف المشروع نموذج المخرجات غير المُنفقة (UTXO) المشابه لبلوكتشين بيتكوين ما يضمن للنموذج تحويلاتٍ آمنةً وفعّالةً دون الحاجة إلى معاملات موافقةٍ إضافية. كذلك يقدم Alephium إثبات عملٍ أقل (POLW)؛ وهي آليةٌ مبتكرةٌ تُعدّل ديناميكياً العمل المطلوب لتعدين كتلةٍ (بلوك) جديدة بناءً على ظروف الشبكة.



ومع انخفاض قيمتها السوقية الآن دون 100 مليون دولار في أعقاب تراجع أسعار الكريبتو هذا الشهر، فقد تصبح ALPH مهيأةً لجلب مكاسبَ مجزيةٍ لمالكي العملة الجدد في الجزء الثاني من عام 2024.

ملخص ختامي: ما هي العملة الرقمية الأكثر رواجاً والجديرة بالشراء الآن؟

باختصار، في الوقت الذي تعاني فيه أسعار العملات الرقمية من الانخفاض، فقد يمثل هذا فرصةً مثاليةً لشراء بعض العملات البديلة الواعدة بسعر مخفّض.

وبحلول الجزء الثاني من عام 2024، سيكون من المثير للاهتمام معرفة أيّ من هذه العملات البديلة سترتفع أكثر. ومن يدري؟ قد تكون قصة النجاح الكبرى التالية من نصيب إحدى العملات الرقمية الموجودة في هذه القائمة.