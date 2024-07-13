اكتتاباتُ عملات ميم ذات إمكاناتٍ هائلة - لا تفوّتوا فرصة الاستثمار في هذه الجواهر القيّمة

تمتلك عملات الميم PLAY وPEPU وDAWGZ وSHIBASHOOT إمكانياتٍ كبيرةً لارتفاع سعرها وقد بدأت بالفعل بإثبات قيمتها.



ويشهد سوق العملات الرقمية تحسّناً هذا العام وقد يتم تحقيق المزيد من الإنجازات على الرغم من مواجهة بعض العقبات بين الفينة والأخرى، وقد أبدت العديد من العملات الرقمية إمكانيةً لتحقيق نموٍّ كبير حيث يمكن لبعضها تحقيقُ مكاسبَ تصل إلى 100-1000 ضعفٍ، ويُشار إلى هذه العملات الواعدة عادةً بـ "جواهر الكريبتو" المعروفة بمزاياها الفريدة وتقنياتها المبتكرة ودعم المجتمع القويّ والمخططات الواعدة، ويستمرّ سوق الكريبتو بجذب المستثمرين والمتحمّسين رغم تقلّبه وطبيعته القائمة على المُضاربة، وسنتحدّث في هذه المقالة عن 4 من هذه الجواهر.



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أربع جواهر كريبتو تمتلك إمكانياتٍ هائلة

يشير مصطلح "جواهر الكريبتو" إلى العملات الرقمية الجديدة التي تملك إمكانياتٍ كبيرةً للنمو، حيث تُعتبر هذه العملات فرصةً مخفيةً يمكنها تحقيق عوائد كبيرة للاستثمار على عكس العملات الرقمية المعروفة التي ارتفعت أسعارها بالفعل، وقد يُشكّل إيجاد هذه العملات تحدّياً صعباً ممّا دفعنا لجمع أفضل الجواهر في هذه المقالة لتسهيل عملية الاستثمار عليكم:

PlayDoge (ذات الرمز PLAY) Pepe Unchained (ذات الرمز PEPU) BaseDawgz (ذات الرمز DAWGZ) Shiba Shootout (ذات الرمز SHIBASHOOT)

وسنلقي الآن نظرةً أقرب على كلٍّ من هذه العملات لنعرف أكثرَ عن إمكانياتها في عالم الكريبتو.

عملة PlayDoge (ذات الرمز PLAY) - عملة ميم لنظام لعب من أجل الكسب (P2E) مُستوحى من ألعاب تاماغوتشي (Tamagotchi)

توقظ PlayDoge (ذات الرمز PLAY) الحنين لألعاب حيوانات تاماغوتشي (Tamagotchi) الأليفة من فترة التسعينيات عن طريق تجربة اللعب من أجل الكسب (P2E) الجديدة التي تضم شخصية Doge الشهيرة من عالم الصور الطريفة؛ حيث يعتني اللاعبون بحيواناتهم الأليفة -المرسومة بدقةٍ منخفضةٍ- ويضمنون إطعامهم وراحتهم وتسليتهم ليتم مكافأتهم بعملات PLAY مقابل الرعاية الجيدة. وقد حققت هذه العملة شعبيةً واسعةً بفضل قيمتها المعنوية وأسلوب اللعب الجذاب الذي يسمح للاعبين الاعتناءَ بمُرافقيهم الافتراضيين على الهاتف الذكي.



وتتوفر PlayDoge على متاجر تطبيقات جوجل وآبل (Google Play وApple Store) ممّا يسهّل تحميلها أمام الأفراد الباحثين عن المتعة وعن تجربةٍ مربحةٍ لتربية حيوانٍ أليفٍ افتراضيّ، كما يوفّر المشروع ميزة الرهن التي تعزّز قيمته وشعبيته، حيث تبلغ نسبة الربح السنوية (APY) الحالية مقابل الرهن 114%، ويمكنكم الانضمام باكراً للحصول على دخلٍ دون عناء إلى جانب الاستمتاع باللعبة.



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عملة Pepe Unchained (ذات الرمز PEPU) - عملة الميم التي تعتنق صورة بيبي (Pepe) الطريفة وتأتي مع بلوكتشين خاصّةٍ بها

تُعتبر Pepe Unchained (ذات الرمز PEPU) بمثابة بلوكتشين من الطبقة الثانية تم تصميمها لمحبّي عملات الميم وتتميّز بسرعةٍ فائقةٍ ورسومٍ ضئيلةٍ لإجراء المعاملات، كما تعمل أسرَع بمئة ضعفٍ من شبكة إيثيريوم (Ethereum) ويمنح رهن عملات PEPU عليها ضعف المكافآت ممّا يجعلها استثماراً مغرياً في قطاع الكريبتو، كما يتميّز المشروع بربطه بين شبكتي إيثيريوم (Ethereum-ETH) وبيبي (Pepe-PEPE) ومتصفّح بلوكتشين خاصّ به لتقديم تجربةٍ أفضل للمستخدمين.



ويُنصح بالمشاركة المبكرة في الاكتتاب للاستفادة من إمكانية كسب مكافآتٍ كبيرة وفرص نموّ عالية، ويبدو التزام المُطوّرين بالشفافية واضحاً من خلال المعلومات الغنيّة المتوفرة في الورقة البيضاء للمشروع وعلى منصات التواصل الاجتماعيّ الخاصّة به؛ كما تتميّز PEPU بمكافآت الرهن العالية بنسبة ربح سنويةٍ تبلغ حالياً 1132%، فلا تفوّتوا فرصة شراء عملة الميم الجذابة هذه.



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عملة BaseDawgz (ذات الرمز DAWGZ) - عملة الميم الشهيرة التي تثير ضجّة في وسط الكريبتو

تُعتبر BaseDawgz (ذات الرمز DAWGZ) من أحدث عملات الميم في السوق وقد نجحت بالفعل بلفت الأنظار إليها وتقديم نفسها كلاعبٍ مهمّ على بلوكتشين بيس (Base)، حيث تسعى لتحقيق شهرةٍ مكافأةٍ لعملة بريت (Brett-BRETT)، ومن المتوقع أن تصبح DAWGZ عملةً بارزةً بعد إطلاقها بفضل دعم المجتمع القويّ الذي تتميز به عملات الميم عادةً.



ويمكن شراء العملة ضمن الاكتتاب بسعرٍ مقبولٍ سيرتفع تدريجياً خلال فترة الحملة الترويجية، وقد تم بالفعل جمع 2.2 مليون دولار ما يؤكّد على الإمكانيات الكبيرة التي تملكها العملة، كما تتمتع DAWGZ باستخداماتٍ متنوّعةٍ بفضل عملها على أكثر من بلوكتشين -مثل إيثيريوم وبيس وسولانا (Solana) والطبقة الثانية لكوينبيس (Coinbase) وبينانس الذكية (Binance Smart Chain) وبوليجون (Polygon) وأفالانش (Avalanche)- عن طريق بروتوكولي Portal Bridge وWormhole. ويمكن لهذه العملة أن تصل إلى مستوياتٍ شاهقةٍ بفضل سهولة استخدامها وإمكانياتها الكبيرة، ولم يبقَ الكثير من الوقت أمام مشاركة المستثمرين الأوائل لجني أكبر استفادة منها.



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عملة Shiba Shootout (ذات الرمز SHIBASHOOT) - عملة الميم بطابع الغرب الأمريكي الجامح

تُعتبر Shiba Shootout (ذات الرمز SHIBASHOOT) من عملات الميم البارزة عام 2024، حيث توفر تجربةً مستوحاةً من الغرب الأمريكي الجامح يلعب فيها المشاركون دور رعاة البقر ويشاركون في المهام والمعارك الافتراضية، ويتفرّد المشروع بعدّة مزايا تهدف لتحسين تفاعل المستخدمين مثل رهن الصبّار والحكايات حول نار المخيّم ويانصيب Lucky Lasso.



وتم تخصيص 35% من معروض العملة -البالغ 2.2 مليار عملة- للاكتتاب، فيما تركّز Shiba Shootout على النموّ المُعتمِد على المجتمع والانغماس في التجربة، وتُعتبر المرحلة الحالية ضروريةً لتقييم اهتمام السوق وتعزيز دور المجتمع، حيث تم تخصيص غالبية معروض العملة لمكافآت المجتمع والسيولة والتسويق والتطوير لضمان دعم توسّع المشروع وتغطية الاحتياجات التشغيلية، وقد نجَحَ المشروع بالفعل بجمع 500,000$ تقريباً في ظلّ النموّ المُستمرّ لشعبيته.



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الخلاصة

تستمر عملات الميم بلفت الأنظار إليها في وسط الكريبتو المتطوّر باستمرار بفضل ميزاتها الفريدة وجذبها للمُضاربين، حيث تمثل PLAY وPEPU وDAWGZ وSHIBASHOOT موجةً جديدةً من عملات الميم ذات الإمكانيات الهائلة في سوق الكريبتو وتوفر للمستثمرين الاستخدامات الوظيفية التي يبحثون عنها، وقد نجَحَت هذه العملات بإثبات الطلب الكبير عليها بفضل المبالغ الكبيرة التي استطاعت جمعها في مرحلة الاكتتاب، ويؤكد هذا الطلب المرتفع على جاذبية العملة بالنسبة للمستثمرين الباحثين عن الفرص عالية المخاطرة والربح، فلا تنسوا الاطلاع على هذه العملات وكلّ ما يُمكنها أن تقدمه لكم.