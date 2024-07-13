محققاً إصابة مباشرة.. حزب الله يستهدف تجمعاً لجنود الاحتلال في ثكنة "ميتات"

وطن: أكدت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله-، استهدافها تجمعاً لجنود "جيش" الاحتلال ‏في محيط ثكنة "ميتات"، وذلك بالأسلحة الصاروخية التي حققت إصابة مباشرة.

وأشارت المقاومة، في بيانٍ اليوم السبت، إلى أنّ العملية تأتي في إطار دعم الشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته.

بدوره، تحدثت مصادر محلية في جنوبي لبنان عن اختراق جوي من لبنان باتجاه الجليل الغربي المحتل.

من جهتها، ذكرت وسائل إعلام عبرية أنّ صواريخ سقطت في نهاريا في الجليل الغربي من دون انطلاق صفارات الإنذار، مشيرةً إلى سقوط صاروخٍ أيضاً في "شلومي".

وقال الإعلام العبري إنّ جيش الاحتلال رفع حالة التأهب "خشية أي رد قاس من حزب الله وحماس"، عقب اعتداءاته على لبنان، وارتكابه مجزرة كبيرة في منطقة مواصي خان يونس جنوبي القطاع، التي راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى.

وبشأن اعتداءات الاحتلال على لبنان، أفاد مصادر محلية في الجنوب، عن استشهاد شخصين في استهداف سيارتهما من مسيّرة للاحتلال على طريق الخردلي.

وأكد أنّ 76 شهيداً مدنياً ارتقوا منذ 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وأمس، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية التجهيزات التجسسية ‏في المركز المستحدث لطواقم الجمع الحربي والاستطلاع في مستوطنة "المطلة" بالصواريخ الموجهة، ‏وتحقيق إصابة مباشرة فيها، ما أدّى إلى تدميرها.‏

كما أعلنت المقاومة، في بيانٍ منفصل، استهدافها مجموعة من جنود الاحتلال ‏أثناء قيامها بأعمال التحصين والتدشيم في محيط موقع "حانيتا" بالأسلحة الصاروخية.‏



المصدر: الميادين