المقاومة توقع رتل آليات الاحتلال بكمين في رفح.. وتستهدف جيشه في محاور أخرى

وطن: تواصل المقاومة الفلسطينية تصديها لقوات "جيش" الاحتلال عند عدة محاور في قطاع غزة مصعدة عملياتها بالتزامن مع المجزرة الكبيرة التي ارتكبها الاحتلال في مواصي خان يونس جنوبي القطاع.

وأكدت مصادر محلية أنّ المقاومة وجهت ضربات لقوات الاحتلال عندما حاولت التوغل مجدداً في حي تل الهوا في مدينة غزّة.



وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، تنفيذها كميناً محكماً استهدف رتل آليات الاحتلال ودمّر 3 دبابات "ميركافا" بقذائف "الياسين 105"، مؤكدةً أن الاشتباك مستمر عند محور شرق مدينة رفح جنوبي القطاع.

كما أعلنت تمكن مجاهديها من تفجير حقل ألغام في قوة هندسة تابعة للاحتلال وإيقاعها بين قتيل وجريح في حي الشوكة شرق مدينة رفح جنوب القطاع.

سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أكدت استهدافها تموضعاً لجنود وآليات الاحتلال في محور "نتساريم" في مدينة غزة، بقذائف "الهاون".

بدورها، استهدفت كتائب شهداء الأقصى تمركزاً لجنود "جيش" الاحتلال وآلياتهم العسكرية عند بوابة معبر رفح ومحيطها، وذلك بوابل من قذائف "الهاون".

من جهتها، أعلنت كتائب المقاومة الوطنية - قوات الشهيد عمر القاسم، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، استهدافها تحشداً لقوات الاحتلال في محيط موقع إسناد "صوفا" العسكري بقذائف "الهاون".

كما عرضت مشاهد من استهدافها غرفة عمليات قوات الاحتلال في موقع "ناحل عوز" بصواريخ قصيرة المدى، وذلك بالإشتراك مع كتائب المجاهدين ، الجناح العسكري لحركة المجاهدين، ضمن معركة "طوفان الأقصى".



وأمس، شهد محور تل الهوا عمليات نفذتها كتائب القسام، حيث اشتبك مجاهدوها مع قوة للاحتلال راجلة، قوامها 8 جنود، من مسافة صفر، وفجّروا عبوةً مضادةً للأفراد في قوة النجدة، الأمر الذي أدى إلى إيقاع الجنود جميعاً بين قتيل ومصاب.

وفي عملية أخرى فجّرت القسّام جيبين عسكريين تابعين للاحتلال، عبر استخدامها عبوةً أرضيةً وقذيفة "الياسين 105"، قرب برج مكة ودوار الأمين محمد، حيث فجّرت أيضاً دبابتين من نوع "ميركافا 4"، بعد استهدافهما بصاروخ من مخلّفات الاحتلال وعبوة "شواظ"، قرب مسجد الأمين محمد.



ورفح أيضاً شهدت عمليات للقسّام، حيث استهدفت دبابة "ميركافا" وناقلة جند تابعتين للاحتلال، بقذيفتي "الياسين 105"، في حي التنور وشارع "جورج"، شرقي المدينة.

وفي تل الهوا أيضاً، قنصت كتائب شهداء الأقصى جندياً من جيش الاحتلال في عملية مشتركة مع كتائب المجاهدين.

وعلى طول خط الإمداد في "نتساريم" في مدينة غزة، استهدفت سرايا القدس تموضعات لجنود الاحتلال وآلياته، بوابل من قذائف "الهاون"، كما بالقذائف من النوع نفسه، استهدفت كتائب شهداء الأقصى مقرّ قيادة "جيش" الاحتلال عند هذا المحور.



المصدر: الميادين