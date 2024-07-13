ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 38,443 شهيدا و88,481 مصابا

وطن: أعلنت مصادر طبية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 38,443 شهيدا و88,481 مصابا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال ارتكبت 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 61 شهيدا و129 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت إلى أن حصيلة مجزرة الاحتلال البشعة بحق المواطنين والنازحين في منطقة مواصي خان يونس أكثر من 71 شهيدا، و289 إصابة بينها حالات خطيرة.

وأشارت إلى أن آلاف الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.