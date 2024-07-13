ارتفاع حصيلة مجزرة الاحتلال في مواصي خان يونس إلى 71 شهيدا و289 إصابة

وطن: أفادت مصادر طبية، بارتفاع حصيلة مجزرة الاحتلال في مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة، إلى أكر من 71 شهيدا وأكثر من 289 إصابة بينها حالات خطيرة.

وكانت طائرات الاحتلال الحربية شنت عدة غارات متتالية بخمسة صواريخ استهدفت منطقة المواصي التي تعج بالنازحين، ما أدى إلى استشهاد عشرات المواطنين وصلوا مجمع ناصر الطبي، وأكثر من 100 إصابة بينها حالات خطيرة.

وأضافت أن جيش الاحتلال يرتكب مجزرة كبيرة بقصف مخيمات النازحين في منطقة النُّص بخان يونس، خلفت أكثر من 100 شهيد وجريح، بينهم أفراد وضباط من الدفاع المدني، في حصيلة أولية.

ولاتزال الطواقم الإغاثية تنتشل عشرات الشهداء والجرحى حتى هذه اللحظة من مكان القصف والاستهداف.

وأشارت إلى عدم وجود مستشفيات تستطيع استقبال هذا العدد الكبير من الشهداء والجرحى، وبالتزامن مع تدمير الاحتلال للمنظومة الصحية في قطاع غزة.