قلقيلية: الاحتلال يعتقل 3 مواطنين بينهم سيدة

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، ثلاثة مواطنين بينهم سيدة من محافظة قلقيلية.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة قلقيلية، واعتقلت المواطنة دنيا داوود، وغسان جبريل، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما.

وأضافت أن الاحتلال عقب اقتحام المدينة، أغلق المدخل الشرقي ومنع تنقل المواطنين، قبل إعادة فتح المدخل فيما بعد.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة عزون شرق قلقيلية، واعتقلت المواطن عبد اللطيف رياشي في حارة المنطار بالبلدة، وداهمت منزل المواطن مروان رياشي، وألحقت به خرابا واسعا.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية النبي إلياس شرق قلقيلية، وأطلقت قنابل صوتية، في حين لم يسجل أي اعتقالات أو إصابات.