الاحتلال يعتقل مواطنا من يطا ويستولي على مركبة جنوب الخليل

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، شابا من بلدة يطا، واستولت على مركبة في مسافر يطا جنوب الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب منجد ياسر أبو عرام أثناء تواجده أمام مسجد في منطقة زيف بالبلدة.

وأضافت أن قوات الاحتلال استولت، على مركبة المواطن عماد حوشية في مسافر يطا جنوب الخليل.

ونصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الاسمنتية والسواتر الترابية.