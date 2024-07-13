الاحتلال يرتكب مجازر إضافية في دير البلح وخان يونس

وطن: يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، مرتكباً مزيداً من المجازر، ما أسفر عن ارتقاء شهداء، وتسجيل عدّة إصابات.

ففي وسط القطاع، استشهد 5 مواطنينبينهم 3 أطفال، اليوم السبت، إثر قصف الاحتلال منزلاً في دير البلح.

وأصيب 10 مواطنين على الأقل في قصف استهدف منزلاً في شارع العشرين بمخيم النصيرات، وقصف آخر من طائرات الاحتلال الحربية على المنطقة الشمالية للمخيم.

كما استشهد مواطنان وأصيب آخرون، في غارة للاحتلال الإسرائيلي على دير البلح.

وفي جنوب القطاع، استشهد مواطن وزوجته الحامل إثر قصف منزلهم في منطقة قاع القرين شرقي مدينة خان يونس.

كما شنّت طائرات الاحتلال الحربية غارة استهدفت منزلاً قرب محطة التحرير على مدخل بلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس.

وفي الشمال، أطلقت طائرات "كواد كابتر" الإسرائيلية النار على المواطنين جنوب تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق قذائف مدفعية على حي الرمال الجنوبي غرب المدينة.

وأطلقت مدفعية الاحتلال نيرانها على محيط مفترق المغربي والطيران في شارع الثلاثيني بمدينة غزة.

وعلى صعيد الوضع الإنساني والصحي، قال مكتب الإعلام الحكومي في غزة إنّه سجّل نحو 71 ألف حالة عدوى التهابات الكبد الوبائي الفيروسي بسبب النزوح منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، براً وبحراً وجواً، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 38345 فلسطينياً، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 88295 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.