سامي مشعشع يكتب لوطن: انفضاض مؤتمر التعهدات المالية للاونروا في نيويورك: جعجعة وخطابات وتعمق خطير للأزمة المالية مهددة بإفلاس الوكالة

ساعات طوال وثلاث خطابات للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الجمعية العمومية والمفوض العام للأونروا تبعه عشرات المداخلات من الدول الأعضاء والدول المتبرعة للأونروا والدول المضيفة. خطابات ومداخلات مكررة في مضمونها واعادت بعضها بعضا بينما فشل مؤتمر التعهدات المالية والمحدد بدعم الوكالة ماليا من توفير شبكة أمان مالى منعا لانهيارها.

المفوض العام في خطابه أشار إلى ان الوكالة طالبت بمبلغ ١،٢ مليار دولار لهذا العام لتغطية ميزانيتها العادية وميزانية الطوارئ في فلسطين المحتلة وبرنامج الطوارئ لدعم اللاجئين الفلسطينيين في سوريا. وصدم المفوض العام الحضور حين صرح أن اقل من ٢٠٪ من هذا المبلغ تمت تغطيته (وهو مبلغا زهيدا أمام احتياجات اللاجئين المتصاعدة وأمام الدمار المهول في غزة). التبرعات (التعهدات) المالية خلال المؤتمر كانت شحيحة ولن تترك اثراً يذكر في ردم هوة العجز المالى الضخم مع العلم ان الدعم الأمريكي للأونروا لهذا العام هو صفر دولار بناءا على قرار للكونغرس الأمريكي بهذا الخصوص ولن تتقدم أي دولة في تغطية الفاقد الأمريكي والذي يشكل اكثر من ٤٠٪؜ من مداخيل الأونروا.

إذن أزمة الوكالة المالية الخانقة والتي تتفاقم مع تصاعد نوعى وخطير في الهجمة الإسرائيلية على دورها وخدماتها ومقاراتها بهدف انهائها وشطبها تؤذن بوضع المؤسسة الدولية على شفا الانهيار وقبل نهاية هذا العام كما صرح رئيس الجمعية العمومية للأمم المتحدة في خطابه.

وإمعانا في " المسخرة"( ولا أجد تعبيرا افضل)، وبعض انقضاض الاجتماع تم الإعلان ان ١١٨ دولة، ومن بينهم الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وقعت على بيان حمل عنوان "الالتزامات المشتركة تجاه الأونروا ". بيان انشائي لا يقدم ولا يؤخر. بيانا لم يتحدث عن مقتلة غزة وحرب التجويع الرهيبة. بيانا لم يأتي على ذكر الإجراءات الإسرائيلية الدموية بحق المدنيين ولا الإشارة إلى مئات النازحين الذين قتلوا عمدا داخل مراكز إيواء الأونروا ولا إلى ١٩٧ موظف أممي فلسطيني قتلوا وأحبائهم. ولكنه بيانا لم يفته الإشارة (والإشادة) بالتحقيق الجاري لدائرة التحقيقات المركزية للأمم المتحدة بحق حفنة من موظفي الأونروا اتهموا كذبا بمشاركتهم بهجمات السابع من أكتوبر والتي تبث بطلانها. يا الهى، بالرغم من بطلان الاتهامات إلا ان مكتب التحقيقات هذا وبعد قرابة تسعة شهور ما زال يحقق ويرصد ميزانيات كبيرة للنظر في اتهامات لم تعد موجودة!! ولم يفت البيان التأكيد على عمل اللجنة المستقلة التي شكلها الأمين العام على ضوء ذات الاتهامات الكاذبة والتي خرجت بجملة من التوصيات (والأصح التعليمات) والتي تهدف لتقييد الأونروا اكثر من ذي قبل والتدخل في تفاصيل عملها ودورها اكثر و"تعزيز" آليات الحيادية في عملها والإشراف المعزز على عمل وتصرفات و"أفكار" ٣٠ الف موظف يعمل لدى الاونروا!

لقد جاء هذا البيان إنشائيا ولم يحدد كيف ستساعد هذه الدول الاونروا ماليا. اجزم ان المبالغ الإضافية التي ستحصل عليها الأونروا لما تبقى من هذا العام لن تتخطى بها الوكالة حاجز ال ٣٠٪؜ من اجمالى احتياجاتها المالية. بيان ١١٨ دولة افتقر لخطة عمل لدعم الوكالة ماليا ولخطة فعالة لحمايتها وإبقاءها في القدس وتمكين دورها في مناطق عملياتها الخمس وخصوصا في غزة الان وفى مرحلة إعادة البناء. الاونروا رجعت من مؤتمر تعهدات مالية بخفي حنين. و١١٨ دولة أصدرت بيانا.

حطوا بهلخرج!