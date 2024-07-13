خمسة شهداء في قصف الاحتلال منزلا وسط قطاع غزة

وطن: استشهد خمسة مواطنين، وأصيب آخرون، اليوم السبت، إثر قصف الاحتلال منزلا في دير البلح وسط قطاع غزة، في اليوم الـ281 لعدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية، إن مسعفين من الهلال الأحمر انتشلوا خمسة شهداء بينهم ثلاثة أطفال ارتقوا، إثر قصف طائرة حربية منزلا لعائلة الراعي في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ونقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى.

وأضافت المصادر ذاتها أن دوي انفجارات سمع في محيط مفترق الشهداء جنوب مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق مدفعية الاحتلال عدة قذائف صوب حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وأطلقت طائرات "كواد كابتر" الاحتلالية النار على المواطنين جنوب تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق قذائف مدفعية على حي الرمال الجنوبي غرب المدينة.

وأصيب 10 مواطنين على الأقل في قصف استهدف منزلا في شارع العشرين بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وقصف آخر من طائرات الاحتلال الحربية على المنطقة الشمالية للمخيم.

وشنت طائرات الاحتلال الحربية غارة، استهدفت منزلا قرب محطة التحرير على مدخل بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس جنبو القطاع.