الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من ضاحية اكتابا شرق طولكرم

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم السبت، ثلاثة مواطنين من ضاحية اكتابا، شرق مدينة طولكرم.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: تيسير الجابر ونجله عمار بعد مداهمة منزلهما في حي إسكان الموظفين بالضاحية، ومرسي فرحانة من منزله في عزبة مسعود في اكتابا.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مدينة طولكرم صباح اليوم من محورها الغربي، وجابت شوارعها وتحديدا شارع العليمي، وحي الأقصى في ضاحية شويكة، وشارع السكة في ضاحية اكتابا.

وأفادت المصادر بأن قوات الاحتلال تمركزت في حي إسكان الموظفين في الضاحية، ونشرت قناصتها على أسطح الأبنية العالية، وأطلقت النار بشكل عشوائي في المكان، كما دفعت بتعزيزات عسكرية إلى ضاحية اكتابا، وسط تحليق لطائرات الاستطلاع على ارتفاع منخفض.