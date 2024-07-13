الاحتلال يقتحم مخيمي بلاطة وعسكر وسط اشتباكات مع المقاومين

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة مخيمي بلاطه وعسكر شرق مدينة نابلس، وسط اندلاع اشتباكات مسلحة مع المقاومين.

وأفاد الهلال الأحمر بإصابة شاب 19 عاما برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم عسكر القديم في نابلس

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية بنابلس من حاجز بيت فوريك بعدد من الآليات العسكرية برفقة جرافة عسكرية شرعت بتدمير الشوارع في المخيم وتدمير البنية التحتية.

وتصدى المقاومون في المخيمين بالرصاص والعبوات المتفجرة، واعلنت كتائب شهداء الأقصى، في بلاغ مقتضب إنها تخوض اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال المقتحمة لمخيم بلاطة، بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة.

يذكر ان قوات خاصة في جيش الاحتلال اقتحمت مخيمي بلاطة وعسكر في وقت سابق من حاجز بيت فوريك، وانتشرت في المنطقة، واعتلت أسطح أحد البنايات قرب مدخل بلاطة وسط إطلاق نار كثيف، واعتقلت شابا، لم تعرف هويته، من أحد المنازل في مخيم عسكر، فيما أطلقت النار صوب مركبة إسعاف الكرامة قرب مخيم بلاطة .