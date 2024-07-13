شهيدان وجرحى في غارة للاحتلال على دير البلح

وطن: استشهد مواطنان وأصيب آخرون، الليلة، في غارة للاحتلال الإسرائيلي على دير البلح، وسط قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية أن طائرات الاحتلال استهدفت منزلا في مدينة دير البلح، ما أدى لاستشهاد مواطنين وإصابة آخرين.

كما استهدفت طائرات الاحتلال منزلا في بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس، جنوب القطاع، فيما واصلت مدفعية الاحتلال قصف الأحياء الشمالية لمخيم النصيرات، وسط القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 38345 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 88295 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.