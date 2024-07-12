القوات المسلحة اليمنية: استهدفنا سفينة "charysalis" مرتين في البحر الأحمر وباب المندب

وطن: أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، أنّ القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية نفّذت عملية عسكرية مشتركة استهدفت سفينة "charysalis"، في البحر الأحمر وباب المندب.

وأوضح العميد سريع أنّ استهداف السفينة جاء بسبب انتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر دخول موانئ فلسطين المحتلة.

وقال إنّ سفينة "charysalis" استُهدفت مرتين، الأولى في البحر الأحمر، والثانية في باب المندب، عبر عددٍ من الصواريخ البالستية والبحرية والطائرات المسيرة.

وجدّد سريع تأكيده أنّ القوات المسلحة لن توقف عملياتها إلا بعد إيقاف العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ورفع الحصار عنه، مشدّداً، في الوقت ذاته، على أنّها "على أتم الجاهزية لتنفيذ المطالب الشعبية بالرد على التحركات المعادية من جانب النظام السعودي الذي ينفذ توجيهات أميركية خدمة لإسرائيل".

وفي سياقٍ آخر، أشاد العميد سريع بالمسيرات المليونية اليمنية، وأكّد أنّ القوات المسلحة تحيّي الشعب اليمني على خروجه الحاشد وغير المسبوق في المحافظات والمديريات، وتأكيده استمرار المساندة العسكرية للمقاومة الفلسطينية.

يُذكَر أنّه، قبل أيام، أعلن العميد سريع تنفيذ 3 عمليات عسكرية استهدفت سفناً أميركية وإسرائيلية مساندة للاحتلال في بحر العرب وخليج عدن.

وأوضح العميد سريع حينها أنّ القوات المسلحة استهدفت سفينتي "Maersk Sentosa" و"Marthopolis" في بحر العرب، بالإضافة إلى استهداف سفينة "MSC Patnaree" الإسرائيلية في خليج عدن، مشدّداً على أنّ العمليات الثلاث حققت أهدافها بنجاح، وكانت الإصابات مباشرة ودقيقة.

المصدر:"الميادين"