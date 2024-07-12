اجتماع في بلدية بيرزيت بحضور شخصيات دينية وأكاديمية ورجال أعمال

وطن: اجتمع المهندس عوض الله عواد، بالإنابة عن رئيس بلدية بيرزيت، برجل الأعمال الفلسطيني منيب المصري ورئيس جامعة القدس أبو ديس البروفيسور عماد أبو كشك في مقر دار بلدية بيرزيت، بحضور رجال الدين الأب لويز حزبون والقاضي ماهر أبو عواد، وقدم لهم نبذة شاملة عن بلدة بيرزيت وإنجازات البلدية في مختلف المجالات

واشار عواد الى ان المؤسسة حققت انجازات كبيره واهمها مشروع الصرف الصحي ، مشروع استقطاب مؤسسات الدولة , نشاطات ريادية على مستوى الضفة الغربية كاملة.

واشار، إلى ابرز احتياجات المؤسسة من اعادة تأهيل الحدائق العامة وقاعة البلدية العامة وعمل منطقه رياضية كبيرة وممشى والعديد من الشوارع الأخرى الجديدة وتحديث البنيه التحتية وسبل المساهمة في تمكين ومساندة البلدية في تنفيذها.

وشهد الاجتماع مداخلات من الحضور حيث تم التداول بمجموعة من القضايا الشبابية وسبل توفير نوادي ومراكز ثقافية لفئة الشباب واخيراً تم بحث سبل التعاون المشترك ووعد الضيوف بتقديم شي رائع للبلديه سيعلن عنه قريبا .

وحضر اللقاء الدكتور قاضي المحكمة الدستورية الدكتور عبد الروؤف السناوي ورئيس نادي هلال القدس المحامي ضياء شويكي ومدير وحدة تمكين القدس ببنك التنمية الاسلامي / جده طاهر الديسي ورئيس لجنه المشاريع في البلديه عضو المجلس ذياب الاشعل ورجل الاعمال المقدسي احسان مسىوده وامين سر حركه فتح في بيرزيت رياض النبالي .