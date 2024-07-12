تشييع جثمان الشهيد علي مزاحم في قرية عبوين

وطن: شيعت جماهير شعبنا في قرية عبوين شمال غرب رام الله والقرى المجاورة، مساء اليوم الجمعة، جثمان الشهيد الشاب علي موفق موسى مزاحم (26 عاماً) الذي استشهد بعد استهدافه من قبل جنود الاحتلال وإطلاق النار عليه بشكل مباشر، خلال مواجهات دارت في أعقاب اقتحام للبلدة.

ورفع المشيعون جثمان الشهيد على الأكتاف ملفوفا بعلم فلسطين، وساروا فيه بشوارع البلدة، قبل نقله لمنزل عائلته لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة، ثم حمل جثمانه لمسجد القرية للصلاة عليه ومواراته الثرى.

وكانت قوات الاحتلال قتلت خلال اقتحامها القرية، الشاب مزاحم بدم بارد، خلال تواجده ومجموعة مواطنين أمام منازلهم، حيث أطلقت عليه الرصاص بشكل مباشر.