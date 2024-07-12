المقاومة اللبنانية تستهدف تجهيزات تجسسية ومبان عسكرية للاحتلال

وطن: شن حزب الله اللبناني عدة هجمات استهدف فيها تجهيزات تجسسية ومبان ومقرات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في شمال فلسطين المحتلة وفي الأراضي اللبنانية المحتلة.

وقال حزب الله في بلاغ عسكري أنه استهدف التجهيزات التجسسية ‏في المركز المستحدث لطواقم الجمع الحربي والاستطلاع في مستعمرة "المطلة" بالصواريخ الموجهة، ‏وأصابها إصابةً مباشرة، ما أدّى إلى تدميرها.‏

كما استهدف الحزب بالأسلحة الصاروخية، مجموعة من جنود الاحتلال ‏أثناء قيامها بأعمال التحصين والتدشيم في محيط موقع "حانيتا".‏

وقصف حزب الله موقع "رويسة القرن" في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة ‏الصاروخية، وأصابه إصابة مباشرة.‏

واستهدف مقاتلو ‏المقاومة ‏الإسلامية (حزب الله) مقر قيادة كتيبة المشاة التابعة للواء الشرقي 769 في ثكنة "‏راميم" بقذائف المدفعية، وأصابوها إصابة مباشرة.‏

‏كما استهدفوا مبنى يستخدمه جنود الاحتلال ‏الإسرائيلي في مستعمرة "المطلة"، ومبنى آخر يستخدمه جنود الاحتلال في مستعمرة "مسكفعام".‏

من ناحيتها، قالت "السرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي" إنها استهدفت موقع "رويسة القرن" في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة ‏الصاروخية، وأصابتها إصابة مباشرة.

وكانت صحيفة "إسرائيل هيوم" قد أفادت بإصابة منزل في "المطلة" بعد إطلاق دفعة صاروخية من جنوب لبنان، مبينة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي رد على ذلك بمهاجمة جنوب لبنان.

وذكرت تقارير صحفية أن الاحتلال أطلق قذائف فسفورية على بلدة كفر كلا جنوبي لبنان.

من ناحيتها، قالت القناة 12 الإسرائيلية إن 5 صواريخ أطلقت من لبنان سقطت على مستوطنة "مرجليوت" شمال فلسطين المحتلة.

وتضامنًا مع غزة، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع الجيش الإسرائيلي قصفًا يوميًّا متقطعًا على طرفي الحدود، مما أسفر عن مئات بين قتيل وجريح، معظمهم في الجانب اللبناني.