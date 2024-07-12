بريطانيا منحت 108 رخص لشركات الأسلحة المصدرة لجيش الاحتلال

وطن: منحت بريطانيا 108 رخص لتصدير أسلحة عسكرية وغير عسكرية للشركات التي تبيع أسلحة لـ"إسرائيل" بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ومايو/أيار 2024.

ووفقا لبيانات حملة مكافحة تجارة الأسلحة "سي إيه إيه تي"، بلغ حجم المعدات العسكرية وتجارة الأسلحة من بريطانيا إلى إسرائيل في السنوات العشر الماضية 495 مليون جنيه إسترليني (نحو 643 مليون دولار).

وتمنح الحكومة البريطانية "رخصات قياسية" للشركات التي تتعامل بالأسلحة، مع قيود على كمية المنتجات المباعة والخدمات المقدمة، و"رخصا مفتوحة" لا توجد عليها قيود على الكمية والخدمات.

وفي هذا السياق، منحت 1335 ترخيصا قياسيا و66 ترخيصا مفتوحا لشركات بيع الأسلحة لـ"إسرائيل" في السنوات العشر الماضية.

وقدمت بريطانيا 13 رخصة تصدير بقيمة إجمالية قدرها 666 ألف جنيه إسترليني (نحو 865 ألف دولار) للشركات التي أرادت بيع الأسلحة من بريطانيا إلى (الأراضي الفلسطينية المحتلة) في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2023.

انتهاك القانون الدولي

وفي رسالته لوكالة الأناضول، أشار مدير منظمة العمل ضد العنف المسلح، ومقرها لندن، إيان أوفرتون، إلى أن بريطانيا مستمرة في بيع الأسلحة لـ"إسرائيل" رغم قرارات محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.

وشدد أوفرتون على أن حقيقة عدم توقف مبيعات الأسلحة على الرغم من هجمات الاحتلال المستمرة وأنباء ارتكاب جرائم حرب، زادت المخاوف بشأن انتهاكات القانون الدولي وقرارات المحاكم.

وأكد أن استمرار مبيعات الأسلحة لـ"إسرائيل" من شأنه أن يجعل بريطانيا متعاونة في الإبادة الجماعية وجرائم الحرب.

وأعلن ديفيد كاميرون، آخر وزير خارجية في حكومة حزب المحافظين، التي تغيرت في 4 يوليو/تموز الجاري، أنهم قرروا مواصلة مبيعات الأسلحة وفقا للمراجعات القانونية المقدمة للحكومة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول تشن قوات الاحتلال حربا مدمرة على غزة بدعم أميركي، خلفت أكثر من 126 ألفا بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل قوات الاحتلال الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وبتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

المصدر : الجزيرة + وكالة الأناضول