مقتل شاب وإصابة آخرين خلال شجار في بلدة برطعة غرب جنين

وطن: قتل شاب (20 عاما)، اليوم الجمعة، إثر شجار في بلدة برطعة غرب جنين.

وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بأنه وبناء على بلاغ ورد لغرفة عمليات شرطة المحافظة حول نشوب شجار في بلدة برطعة تخلله إطلاق نار نتج عنه ثلاث إصابات نقلت لمستشفيات المدينة وصفت إحداها بالخطيرة، ولاحقا أعلن الأطباء عن وفاة أحد المصابين .

وأضاف ارزيقات أنه تم إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص مشتبه بهم بالقتل وضبط قطع سلاح بمساندة الأجهزة الأمنية .

وأكد ارزيقات التحفظ على المشتبه بهم وإبلاغ النيابة العامة والتي قررت تحويل الجثمان إلى معهد الطب العدلي لإجراء الصفة التشريحية للوقوف على أسباب الوفاة.