العدوان الأميركي - البريطاني يجدد استهداف مطار الحُديْدة

وطن: شنّ طيران العدوان الأميركي البريطاني، 3 غارات، على مطار الحُديْدة الدولي، جنوبي محافظة الحُدَيْدَة عند البحر الأحمر، اليوم الجمعة.

وتأتي غارات العدوان قُبيل ساعات من انطلاق تظاهرات كبرى ستشهدها المحافظة وعموم المحافظات الحرّة عصر اليوم نصرة لغزّة ورفضاً للتصعيد السعودي الأميركي تجاه اليمن.

وأمس، شنّ العدوان الأميركي - البريطاني 5 غارات على منطقة رأس عيسى في مديرية الصليف في محافظة الحديدة.

وأمس، أكّد قائد حركة أنصار الله، عبد الملك الحوثي، أنّ الأميركي يريد من اليمن التوقّف عن إسناد غزة، وأن يترك المجال للسفن التابعة للاحتلال لتعبر من البحر الأحمر، مشدّداً على أنّ "أيّ تداعيات أو خطوات لن تصرفنا عن أولوية مساندة الشعب الفلسطيني".

ويأتي ذلك في وقتٍ يتواصل العدوان الأميركي والبريطاني على اليمن، بسبب دعمه للمقاومة الفلسطينية وعملياته ضدّ سفن ومصالح الاحتلال، إذ شنّ في 4 تموز/يوليو الجاري، غارتين على مديرية اللحية في محافظة الحديدة وشن غارتين على منطقة بحيص في مديرية ميدي التابعة لمحافظة حجة.

المصدر: الميادين