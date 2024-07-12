بالصواريخ وقذائف "الهاون".. المقاومة تدكّ تموضعات الاحتلال في "نتساريم" وكرم أبو سالم

وطن: أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الجمعة، أنها دكت قوات الاحتلال المتموضعة في محور "نتساريم" بقذائف "الهاون".

وتبنّت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، استهداف تحشدات الاحتلال في محيط موقع "كرم أبو سالم" العسكري شرقي مدينة رفح، بقذائف "الهاون" وصواريخ "107"، وجنود الاحتلال المتمركزين عند بوابة معبر رفح ومحيطها، بوابل من قذائف "الهاون".

وعرضت السرايا مشاهد مصوّرة من استهدافها جنود وآليات الاحتلال في منطقة الصناعة، غربي مدينة غزة، بقذائف "الهاون".



كذلك، أعلنت كتائب شهداء الأقصى، استهدافها غرف القيادة والسيطرة على خط الإمداد في محور "نتساريم"، جنوبي مدينة غزة، برشقة صاروخية.

بدورها، أكدت كتائب المجاهدين، الجناح العسكري لحركة المجاهدين الفلسطينية، أنها استهدفت تموضعاً لجنود الاحتلال بصواريخ "حاصب 111"، وعرضت مشاهد مصوّرة للعملية.

وكانت فصائل المقاومة الفلسطينية قد نفذت سلسلة من العمليات، أمس الخميس، حيث استهدفت كتائب القسّام، دبابتين من نوع "ميركافا" بقذيفتي "تاندوم" قرب مفترق الزهار في حي تل الهوا جنوبي مدينة غزة. وفي المنطقة ذاتها، أعلنت القسّام استهداف قوة من جيش الاحتلال راجلة بقذيفة "TBG"، الأمر الذي أدى إلى إيقاع جنود الاحتلال بين قتيل وجريح قرب مفترق الزهار.

كما دكّت كتائب القسّام قوات الاحتلال المتموضعة في محور "نتساريم" بقذائف "الهاون" من العيار الثقيل، وتجمعاً لجنود الاحتلال وآلياته في تل زعرب، غربي مدينة رفح، مستخدمةً قذائف "الهاون".



المصدر: الميادين