حزب الله يستهدف مجموعة من جنود الاحتلال في "حانيتا" والتجهيزات التجسسية في "المطلة"

وطن: أكدت المقاومة الإسلامية في لبنان -حزب الله-، اليوم الجمعة، استهداف مجاهديها التجهيزات التجسسية ‏في المركز المستحدث لطواقم الجمع الحربي والاستطلاع في مستوطنة "المطلة" بالصواريخ الموجهة، ‏وتحقيق إصابة مباشرة فيها، ما أدّى إلى تدميرها.‏

كما أعلنت المقاومة الإسلامية في بيانٍ منفصل، استهدافها مجموعة من جنود الاحتلال ‏أثناء قيامها بأعمال التحصين والتدشيم في محيط موقع "حانيتا" بالأسلحة الصاروخية.‏

وكانت منصة إعلامية عبرية قد أفادت عن إطلاق صاروخين مضادين للدروع على مستوطنة "المطلة"، مؤكدةً انقطاع الكهرباء في كل المستوطنة.

كما أكدت وسائل إعلام عبرية دوي صفارات الإنذار في مستوطنة "أدميت" في الشمال، مشيرةً إلى عدم انطلاق صفارات الإنذار عند إطلاق صاروخ على رأس الناقورة.

وأفادت مصادر محلية في جنوب لبنان عن نيران مباشرة من لبنان باتجاه مستوطنتي "المطلة" و"عرب العرامشة"، وعن دوي صفارات الإنذار في مستوطنة "أفيفيم".

كما أفادت عن استهداف "جيش" الاحتلال من موقعه في بلدة الغجر المحتلة، آلية للجيش اللبناني بشكل مباشر، قرب الوزاني، من دون وقوع إصابات.

وكانت المقاومة الإسلامية قد استهدفت، أمس الخميس، موقع "زبدين" في مزارع شبعا اللبنانية المحتلةـ، وموقع "الرمثا" في تلال كفرشوبا اللبنانية، بالأسلحة الصاروخية، وأصابتهما بصورة مباشرة.

كما استهدفت مبنيين يستخدمهما ‌جنود الاحتلال في مستوطنة "مسكفعام"، وانتشاراً لجنود الاحتلال في محيط ثكنة "زرعيت" بصاروخ ثقيل من نوع "بركان".



المصدر: الميادين