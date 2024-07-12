شركة كهرباء القدس تعلن عن قطع التيار الكهربائي عن مناطق في محافظة القدس
12.07.2024 12:53 PM
وطن: اعلنت شركة كهرباء محافظة القدس عن اضطرارها آسفة لقطع التيار الكهربائي من الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى الساعة الثالثة عصرا يوم السبت الموافق 13/7/2024 عن كل من المناطق التالية من محافظة القدس :
أجزاء من منطقة السواحرة الشرقية والشيخ سعد وتشمل : مفترق الشيخ سعد ومحيطه ومحيط مسجد الحردانة.
وتعتذر الشركة عن هذا الاجراء الضروري الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.