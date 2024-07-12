زينب الغنيمي تكتب لوطن من غزة .. أيامٌ عصيبةٌ تمرّ علينا والناس في مدينة غزة في حالةٍ من التيه، ولا مفرّ يمينًا أو شمالًا أوغربًا

مجددًا، مدينة غزة تحت مرمى النيران برًّا وبحرًا وجوًّا، ففي الوقت الذي نسمع فيه عن مفاوضات في دولة قطر للوصول لاتفاق لوقف هذا العدوان الصهيوني الفاشي، يشتعل جنون قادة الحرب النازيين ليبطشوا مرةً أخرى بمدينة غزة ومن تبقّى فيها من المواطنات والمواطنين.

وعندما بدأ الجيش الصهيوني يبثّ تحذيراته بضرورة الإخلاء لسكّان حي الدرج وحي التفاح وسط مدينة غزة ومن قبلها حي الشجاعية وحي الزيتون جنوبًا، فكّرت أنّ المنطقة التي يقع فيها منزلي غرب غزة لربّما تكون أكثر أمنًا. ثمّ ذهبت صباحًا لتفقد الأمر، وفي طريقي إلى هناك فوجئت بسيل النازحات والنازحين يسيرون على الأقدام غربًا ويجرُّون خلفهم الصغار وبعض الأحمال الخفيفة، والمحظوظات هنّ اللواتي تمكنّ من ركوب الكارّات التي تجرها الحمير وعليها أكداس الفراش والأواني والمأكولات التي يمكن نقلها.

ثم وعند مفترق شارع الجلاء، رأيت سيلًا آخر يتجه مُعاكسًا نحو الشرق بالعكس، لم أعرف أين هم ذاهبون ولا هم كانوا يعرفون أيضًا، وقد استنتجت ذلك من أسئلتهم للسائق "أين نذهب؟" والبعض منهم افترشوا الأرصفة أمام أبواب الدكاكين المغلقة نسبيًا أسفل البيوت المدمرة، وكانوا يسألون ويسألن كُلّ من يمرُّ أمامهم: "خبرونا هل انسحبوا من التفاح؟ لوين وصلوا في الدرج؟ أمانة قولوا لنا وين نروح؟"

كان المشهد مُحزنًا ومُبكيًا، حيث تذكّرت يوم نزوحنا من بيتي في الشهر الثاني من العدوان داخل غزة. والأسوأ أنه بمجرد وصولي مقرّ المركز وبينما كنت أقوم ببعض الأعمال، جاءني اتصالٌ أنّ شارع المركز يقع ضمن خارطة الجيش الصهيوني الحمراء التي تأمر سكان شوارع ومربعات الرمال ومنطقة مقر الجامعات والأنروا بالإخلاء، ويبقى سؤال الناس مُعلّقًا لا يتغيّر " وين نروح؟"

غادرت المكان بالفعل للعودة إلى البيت الذي أقيم فيه ولم يزل سيل الناس في الشوارع في حالة من التيه لا يعرفون أين يتجهون بعد إخلاء مراكز إيواء النازحين في شارع النصر. تقول قريبتي التي جاءت تلهث هي وابنتها حيث كانتا تقضيان مصلحةً في شارع يافا: "يا ويلي يا ويلي الناس زي السيل في الشارع وما حدا عارف وين بدو ينزح، طيّارات الكواد كوبتر بتطخ على الناس والكل بيجري، فاتفاجأنا وما كنّاش عارفين شو صاير، بعدين وإحنا راجعين تُهنا في الشوارع، كُنّا مش عارفين من وين لازم نمشي".

رغم أنّ الشهور التسعة التي انقضت كانت حُبلى بالكثير من الصدمات المفجعة والمحزنة، ومليئةً بالتفاصيل التي يصعب سردها جميعًا، وخلالها شابَ شعر الصغار، واحترقت قلوب الكبار وجعًا وألمًا على من فقدن وفقدوا من الأحبة والبيوت ومصادر رزقهن ورزقهم، إلًا أنّ هذا العدو الغادر لم يرتو بعد من دماء شعبنا التي سالت وما زالت تسيل، ولم تزكم أنفه بعد رائحة الموت التي تنتشر في كُلّ مكان وتنقلها الرياح إلى كُلّ جهات الأرض، لذا فإنّ حكومة الحرب مستمرة بالتهّديد والوعيد، والتلويح بأنه لا اتفاقات ستحدث قبل القضاء على حركة حماس، كما أنه لن يسمح للنازحات والنازحين بالعودة إلى الشمال دون تفتيشهم، مع أنهم لا يحتاجون حقًّا لذريعةٍ للاستمرار في هذا العدوان الهمجي المقيت والبشع، ولكن شراستهم تزداد وكأنهم في سباق مع تصريحات ممثلي حركة حماس الذين بدورهم يعتبرون أنً الموت رخيصٌ، وأن الآلاف من الناس انضموا لهم وأنهم جاهزون لمعركة طويلة في هذه الحرب.

للأسف، يدفع الشعب في قطاع غزة ثمن هذا العدوان للشهر العاشر على التوالي، وهو لا يتوقف رغم كلّ محاولات الوصول لاتفاقٍ لإنهائه أو على الأقل لإنهاء هذه الجولة ولو مؤقتًا، حيث أُنهِك الناس من كُلّ أوجاع وآلام هذا العدوان الصهيوني اللّعين قتلًا وتشريدًا وتجويعًا وتدميرًا. إنّ القهر المتمثُل في دموع الرجال والنساء ليس سهلًا، وإن صبرهم وصبرهن قد ضاق، وإن كُلّ ما يتمنونه الآن أن يتوقف كُّل هذا الجنون وفي أقرب وقت كي يتنفسوا ويتنفسن هواءً نقيّا دون دخان البارود في الصباح التالي.