برهم يبحث مع ممثل الاتحاد الأوروبي قضايا تهم التعليم الفلسطيني

وطن: استقبل وزير التربية والتعليم العالي د. أمجد برهم، في مكتبه برام الله اليوم، ممثل الاتحاد الأوروبي لدى دولة فلسطين ألكسندر ستوتزمان، حيث تم التباحث في بعض القضايا التي تهم التعليم والتحديات التي يجابهها.

وأطلع برهم، ستوتزمان على أولويات الوزارة في الفترة الراهنة؛ تحديداً في ظل عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة والضفة وتداعياته وآثاره على مكونات العملية التعليمية التعلمية، لافتاً إلى الجهود التي تقودها الوزارة من أجل حماية حق الأطفال والطلبة في المدارس والجامعات في استكمال تعليمهم وتعويضهم عما فاتهم نتيجة العدوان.

وثمن الوزير مساهمة الاتحاد الأوروبي ودعمه للتعليم في عديد المجالات، لافتاً إلى أهمية تكريس الجهود من أجل ضمان وقف العدوان وتوفير الاحتياجات التي تشكل مرتكزاً لدعم التعليم وتطويره.

بدوره، أكد ستوتزمان حرص الاتحاد الأوروبي الدائم على دعم التعليم وبناء القدرات وتبادل الخبرات والتجارب التي تضمن تطوير التعليم والنهوض به، مشدداً على اهتمامه بتوفير كل السبل التي تضمن حماية التعليم خاصة في ظل التحديات الماثلة.

وحضر اللقاء؛ وكيل الوزارة د. نافع عساف، ومن الاتحاد الأوروبي إبراهيم العافية.