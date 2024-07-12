حمدي فراج يكتب لوطن .. مرد انفضاض الناس من حول "الحرب"

أصبح موضوع "الحرب" على غزة ، موضوعا منفرا بالنسبة للناس عموما ، هنا و في الخارج ، يهربون من متابعته على الشاشات ، بغض النظر عن وجهة نظر ممولها ، كذلك الحال بالنسبة للقراءة عنها ، سواء من يفسرها او من يبررها ، من يؤيدها و من يعارضها .

مرد هذا الانفضاض من حول متابعة هذه الحرب ، ما تتسببه من ألم يدمي القلب ، خاصة تقتيل الأطفال و تجويع الناس و عمليات الهدم التي لا تتوقف ، وقد طال الامر حتى بلغ ما بلغه من نهارات طويلة و ليال أطول ، مشوبة بالخوف و الحزن و الألم و التشرد و الجوع و التحسر على أمل لا يأتي ، او على الأقل طال انتظاره عشرة أشهر .

مرد الانفضاض الثاني هو الملل ، حالة متقدمة من الاشباع لكثرة ما رأوه و ما سمعوه وما قرأوه حتى اصبح الفرد يشيح بوجهه عن أخبار هذه الحرب ، مشاهد متكررة ، محللون متكررون ، كتاب يعيدون ما كتبوا ، صناع قرار لا يصنعوا أي شيء جديد ، حتى باتوا منكشفين انهم يكذبون ، و انهم لا يستطيعوا صناعة قرارات جديدة ذات وزن ومعنى ، بأن يوقفوا هذه الحرب ، او على الأقل ينجحوا في عدم استمرار تجويع الناس ، و تقديم العلاج للمريض و الجريح ، و الحامل ان تضع مولودها بأمن و سلامة ، و الرضيع ان يجد حليبه بعد ان جف ضرع أمه ، والأطفال من يلجم عواء جوعه و عطشه ، و حد أدنى من ألعابه التي أصبحت منعدمة او من كماليات غزة .

في الأشهر الأخيرة من عمر هذه "الحرب" ، و ما هي بحرب ، بل بعدوان ابادي غير مسبوق ، على الأقل من حيث ألامد ، في الأشهر الأخيرة ، كف القيمون على حقوق الانسان ، من الاقدام على اتخاذ قرارات ، كما الجمعية العامة للأمم المتحدة التي صوتت بنحو 150 دولة على وقف الحرب . مجلس الامن الذي اتخذ قرار رقم 2735 بالاجماع تقريبا ، و محكمة العدل التي عبرت بوضوح ان الحرب تحمل مؤشرات الإبادة ، و محكمة الجنايات التي قررت اصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو و وزير دفاعه على انهما مجرما حرب ، و ها هو الأول بصدد الذهاب الى أمريكا بدعوة من الكونغرس ، في حين عاد الثاني لتوه من زيارة واشنطن بدعوة من البيت الابيض .

أما مرد الانفضاض الثالث فهو انكشاف حجم أكاذيب الساسة ، أكاذيب تكاد تكون سائدة لا متنحية ، منكشفة لا مستترة ، شاملة لا مقتصرة ، متكررة لا منحصرة ، هذه الاكاذيب ، مطعّمة بالغباء حينا و العجز حينا آخر . الغباء غربي اسرائيلي ، حيث بإمكانهم وقف الحرب على كل جبهاتها بمجرد ان تتوقف في غزة ، و التي أصبحت قاب قوسين من توقفها ذاتيا ، فلا الجيش قادر على الاستمرار ، و لا المقاومة قابلة للانكسار ، و هذا ما يقوله العسكريون والامنيون الامريكيون والإسرائيليون على حد سواء . الميناء العائم الذي أعلنت أمريكا عن انهائه بشكل دائم كلفها نحو 400 مليون دولار ، مثال مصغر عن هذا الغباء . اما العجز المطعمة به أكاذيب الساسة ، فهو عربي بامتياز .