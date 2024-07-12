ليبرمان يحذر: إذا استمر الحال حتى 2026 لن تكون "إسرائيل" موجودة

وطن: نقلت صحيفة "معاريف" العبرية الجمعة عن زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان قوله، إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو "يقود إسرائيل إلى الدمار ولا يعرف إدارة أي شيء".

وأضافت الصحيفة نقلا عن ليبرمان اعتباره أن "إسرائيل تمر بأزمة سياسية واقتصادية وأمنية هي الأكبر منذ إنشائها"، مشيرا إلى أن "المستوى السياسي في إسرائيل "مريض" وإذا استمر الكنيست والائتلاف الحالي بقيادة نتنياهو حتى 2026 لن تكون إسرائيل موجودة" وفق تعبيره.

يأتي ذلك، فيما يجري الوسطاء محادثات جديدة للتوصل إلى وقف للنار واتفاق على تبادل الأسرى.