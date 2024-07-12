رياض سيف يكتب لوطن .. نور شمس التاريخ والثورة

من يتابع الاخبار ويشاهد الهجمة الشرسة التي يشنها جيش الاحتلال بعتاده وعتيده ودباباته وطائراته على مخيم نور شمس يظن أن المخيم مقاطعة مترامية الاطراف تمتد حدودها الى مسافات تفوق المسافة ما بين دولتين عظميتين، ورغم كل ما يقوم به الاحتلال من قتل ودمار وتجريف وقصف ارضي وجوي وحشد الوية مدرعة يبقى مخيم نور شمس كغيره من مخيمات العودة عصيا على المحتل، ويبقى شوكة في حلق الاحتلال ، ومهما حاول سيبقى اسود المخيم سدا منيعا أمام مخططات العدو وأهدافه في اخضاعه لإرادته .

هذا المخيم الذي لا تزيد مساحته عن 210 دونم او 21,. كم ، أي اقل من المساحة التي كان يمتلكها جدي في الجهة الجنوبية المحاذية للمخيم في قرية ذنابة شهد العديد من المعارك في زمن الانتداب البريطاني , حيت كان ومازال كان مستهدفا على مدى مئة عام من قبل الانتداب والصهاينة حتى قبل نشوء ما يسمى دولة الكيان .

و نور شمس حي صغير يقع في الجهة الشرقية من مدينة طولكرم وسمي بهذا الاسم لأنه اول الاحياء التي تشرق عليها الشمس ، وفي عام 1919م حوله الانتداب البريطاني الى سجن لأصحاب الاحكام القاسية والعالية من السجناء الفلسطينيين المحكوم عليهم بالسجن المؤبد او الاعدام . وبعد النكبة وفي عام 1950م قامت وكالة الغوث الدولية باستئجار الحي ليتحول الى مخيم للاجئين الفلسطينيين

ويشهد التاريخ لهذا الحي كغيره من الاحياء والمدن والقرى والبوادي الفلسطينية مواقف مشرفة في النضال ضد الاحتلال منذ بداية الانتداب البريطاني على فلسطين وحتى يومنا هذا . ولعل اشرس المعارك التي دارت على رحي نور شمس المعركة الدامية بيت الثوار الفلسطينيين وبين الانتداب البريطاني والعصابات الصهيونية عام 1936 م.

اذ في تاريخ 21/6/1936م وقعت اول معركة يخوضها الفلسطينيون في ثورة عام 36 م ضد قوات الاحتلال البريطاني والعصابات الصهيونية وامتدت لمسافة 10 كم من نور شمس حتى مشارف مدينة نابلس . وقاد المعركة كل من القائد عبد الرحيم الحاج محمد وابراهيم نصار , وتكونت قوتهم الرئيسية من خمسين مجاهدا تسلحوا بالبنادق الانجليزية والتركية والقنابل اليدوية من مخلفات الحرب العالمية الاولى . وتشكلت القوات البريطانية من فصيل مشاة محمول وثلاث طائرات حربية وعربتين مصفحتين وستة سيارات من قوات المستوطنين الصهاينة , اضافة الى فصيلان معززان بالمصفحات جاءت من نابلس كنجدة .

نصب الثوار كمينا لقافلة متحركة على طريق نور شمس وبدأ الاشتباك صباحا واستمر حتى ساعات المساء . وعند استدعاء الانجليز للنجدة من مدينة نابلس اعاقها الثوار بكمين اخر عند مفرق دير شرف غرب نابلس

وكان من نتائج المعركة استشهاد اثنين من المجاهدين وقتل حوالي خمسين عسكريا انجليزيا وصهيونيا ونجح الثوار في اصابة جميع الطائرات حيث هبطت اضطراريا في مطار طولكرم .

ومهما حاولت قوى الشر والعدوان أن تحجم او تقضي على المقاومة الفلسطينية، ستبقى الاجيال تلو الاجيال سدا منيعا ضد الاحتلال ولن ينعم الاحتلال بالأمن والامان حتى يرحل عن الارض الفلسطينية تماما كما هو حال أي محتل على وجه الكرة الارضية .

الرحمة لشهدائنا الابرار والشفاء لجرحانا والحرية لأسرانا ولكل جزء من تراب فلسطين .