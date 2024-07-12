د.عقل أبو قرع يكتب لوطن .. موضوع التحويلات الطبية...بين الشفافية وتوطين الخدمات!

رام الله - وطن: من ضمن القضايا التي اعتبرتها الحكومة الحالية أولوية وتحتاج الى المراجعة هي قضية "التحويلات الطبية"، سواء من ناحية المراجعة والإصلاح أو من ناحية الحوكمة والشفافية أو من ناحية التقليل من الفاتورة الباهظة أو تكاليف التحويلات أي التركيز أكثر على توطين الخدمات إذا كان هذا ممكنا، وبدون شك ما زال موضوع الحصول على التحويلة الطبية يقلق الكثير سواء من ناحية الإجراءات أو من ناحية الانطباع ان هذه التحويلات هي فقط حكرا على جهات معينة ولإفراد محددين يستطيعون الحصول عليها.

وهذا القلق ما زال موجودا، رغم التطور ومحاولة الضبط والمأسسة خلال السنوات الماضية، وما زال المواطن العادي يشك أو لا يثق في الإجراءات وفي امكانية حصوله على تحويلة اذا احتاجها، وما زال هناك اعتقاد ان ذلك حكرا على جهات أو على أشخاص محددين متنفذين أو محسوبين على هذا أو ذاك، وبالتالي ما زالت هناك الحاجة الى الضبط، والى التوفير في هذه الفاتورة الأكثر تكلفة وإرهاقا لميزانية وزارة الصحة الفلسطينية، وكذلك الحاجة الى توخي العدل والانصاف لمن يستحق، والى التوجه اكثر نحو زخم الاعتماد على الذات، من خلال الاستثمار اكثر وبشكل مستدام في إمكانيات وكفاءات وخدمات، يمكن من خلالها، التقليل من التحويلات الخارجية المكلفة.

وبشكل عام، لا ينكر احد ان هناك تطورا متواصلا يحدث في القطاع الصحي في بلادنا، سواء من قبل القطاع العام اي وزارة الصحة، او من قبل استثمارات ومشاريع القطاع الخاص، وبأن هناك زخما جماعيا وتكاتفا ودعوات من جهات مختلفة من اجل الارتقاء بهذا القطاع، سواء فيما يتعلق بإجراء العمليات الجراحية النوعية او احضار الاجهزة او استخدام الخبرات، او فيما يتعلق بافتتاح مراكز صحية متخصصة، والهدف هو توفير الخدمة ذات الجودة المطلوبة للمواطن، وبأن يحصل عليها بشكل رخيص وسهل، وبالتالي التوفير عليه وعلى الحكومة من خلال التحويلات، سواء فيما يتعلق بالمال أو الوقت أو الجهد.

وموضوع التحويلات الطبية، أو بالادق توخي الإنصاف والنزاهة والعدالة الصحية في هذا الصدد، هو ليس بالموضوع الجديد، حيث أثار ومازال يثير اللبس والألم في بعض الاحيان، وبين فترة وأخرى يظهر الجدال بين المستشفيات الفلسطينية التي تستقبل الحالات الطبية وبالأخص في مدينة القدس وبين وزارة الصحة الفلسطينية حول المستحقات المالية أو فواتير المستشفيات المتعلقة بالتحويلات الطبية التي في غالبها لعلاج مرضى السرطان أو للحصول على أدوية السرطان، وهذا يثير بشكل متواصل اهتماما متزايدا حول مدى انتشار وتصاعد عدد ومستوى ونوعية مرض السرطان في بلادنا، والذي يشير وبوضوح الى تعمق هذا المرض بأنواعه في مجتمع لم يكن يعرف ذلك قبل عشر سنوات أو أكثر، وما ينتج عن ذلك من تبعات مالية واجتماعية وثقافية وصحية وما الى ذلك، وبالتالي الحاجة الى التوجه نحو توفير الإمكانيات للاعتماد على الذات في هذا المجال.

وفي تقرير صدر قبل فترة حول موضوع التحويلات الطبية من وزارة الصحة الفلسطينية، كان واضحا أن مرض السرطان يستحوذ على حوالي 50% من مجمل التحويلات الطبية في بلادنا، وأن هذا المرض يودي بحياة حوالي 15% من مجمل الوفيات السنوية في الضفة وقطاع غزة، وأن هناك ازديادا مضطردا خلال السنوات الماضية، سواء فيما يتعلق بأعداد الإصابات بمرض السرطان أو بحالات الوفاه من هذا المرض، وهذه المعطيات المقلقة، تتطلب ليس فقط العمل الجاد من أجل توفير العلاج من أدوية ومن عمليات جراحية وعلاج بالأشعة وما يتبعهما، ولكن البحث الجدي عن الأسباب الحقيقية الموضوعية لتصاعد انتشاره بهذه الصورة السوداء، وبالأخص ان الجزء الأكبر من فاتورة التحويلات الطبية يتعلق بهذا المرض.

ومع عودة الحديث من خلال الحكومة الحالية عن أهمية إصلاح وحوكمة موضوع التحويلات الطبية ، وبالأخص موضوع عدم الإنصاف في الحصول عليها وللحد من هذه التحويلات من الأساس من خلال الحد من الأمراض المرتبطة بها، فأن القطاع الصحي في بلادنا يحتاج الى التركيز على التخطيط لاستراتيجيات بعيدة المدى، تعتمد مبدأ الوقاية والتوعية كأولوية للحفاظ على الصحة العامة، وتركز على التطور النوعي وليس الكمي وبشكل مستدام في الرعاية الصحية الاساسية، اي الرعاية الأولية من عيادات ومختبرات وفحوصات وتأمين صحي وتطعيم وتثقيف والاعتماد على الذات.

ويحتاج كذلك الى تطبيق سياسات واضحة تقوم على مبدأي النزاهة والشفافية في قضية التحويلات الطبية وتعيد الثقة الى المواطن وفي الاتجاه الصحيح، لكي تتراكم الأمور الإيجابية التي نراها ونوثقها، ولكي يصبح القطاع الصحي، من القطاعات التي نفتخر ونثق بها، سواء من حيث خدمة المواطن ومن حيث توفر الكفاءات المتخصصة، او من حيث استعمال الاجهزة والمعدات الحديثة، او من حيث وجود انظمة ادارية توفر على المواطن الوقت والجهد والمال لكي يحصل على الخدمة، او من حيث وجود انظمة للمتابعة والتقييم تقيس الإنجازات المحددة خلال فترة زمنية، بالاعتماد على معايير وأهداف موضوعة اصلا، والاهم من خلال تطبيق مفهوم العدالة الصحية في الحصول على التحويلة الطبية وفي العلاج والرعاية والاهتمام بشكل عادل ومنصف بعيدا عن الوصول الى هذا أو ذاك.