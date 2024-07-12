بايدن: الحرب في غزة يجب أن تنتهي الآن

وطن: أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس أن الحرب على غزة يجب أن تنتهي الآن وأن إدارته تحرز "تقدماً" نحو التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وقال بايدن خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض عقب قمة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) "الولايات المتحدة تعمل منذ أشهر للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة وإعادة المحتجزين وتمهيد الطريق للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط".

وأضاف "هذه قضايا صعبة ومعقدة، لا تزال هناك ثغرات يجب سدها، نحن نحرز تقدماً، الاتجاه إيجابي، وأنا مصمم على إنجاز هذا الاتفاق ووضع حد لهذه الحرب التي يجب أن تنتهي الآن".

وتابع بايدن "هناك كثير من الأمور التي كنت أتمنى لو كنت قادرا على إقناع الإسرائيليين بفعلها، لكن خلاصة القول هي أن لدينا فرصة الآن. حان وقت إنهاء هذه الحرب".

واستذكر بايدن (81 عاما) اجتماعه قبل نصف قرن عندما كان سيناتورا شابا، مع رئيسة وزراء الاحتلال غولدا مائير، مقرا بأن الزمن قد تغير. وقال بايدن عن حكومة نتانياهو "لقد ضغطنا عليها بقوة، وكانت إسرائيل في بعض الأحيان أقل من متعاونة".

وأضاف "إن حكومة الحرب هذه هي واحدة من أكثر حكومات الحرب تشدداً في تاريخ إسرائيل، ولا يوجد حل نهائي سوى حل الدولتين هنا".