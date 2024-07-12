محادثات معقدة.. بايدن يتحدث عن فرصة لإنهاء حرب غزة ونتنياهو يجدد شروطه

وطن: قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه مصمم على التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، مؤكدا أن هناك فرصة "حاليا لإنهاء هذه الحرب".

وأشار بايدن في مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة في واشنطن إلى أنه أرسل فريقه إلى المنطقة لسد الفجوات فيما يتعلق بمفاوضات وقف الحرب في قطاع غزة.

وأضاف أن القضايا التي يتم التفاوض بشأنها في الدوحة من أجل وقف إطلاق النار في غزة "صعبة ومعقدة".

وقال "نعمل منذ 3 أشهر على ضمان وقف إطلاق النار في غزة وإعادة الأسرى لديارهم"، مؤكدا أنه "يجب علينا مواصلة التحرك من أجل التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة".

وبخصوص المساعدات الإنسانية، أوضح بايدن أنه تحدث مع كل القادة العرب تقريبا من أجل زيادتها وإيصالها للسكان في قطاع غزة.

وعن شكل الحكم في غزة بعد الحرب، أكد الرئيس الأميركي أنه يجب ألا يكون فيه احتلال للقطاع، وتابع "قلت لحكومة "إسرائيل" ولرئيسها بنيامين نتنياهو خلال زيارتي "لإسرائيل" إنه لا حاجة لاحتلال أي مكان".

نتنياهو يجدد شروطه

وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي قد جدد شروطه لوقف الحرب على غزة، وقال إنه متمسك بمواصلة القتال حتى القضاء على حركة حماس وإعادة الأسرى إلى بيوتهم.

وأضاف نتنياهو في احتفال عسكري بالنقب أنه ملتزم بمقترح صفقة التبادل وفق الخطوط الحمراء التي وضعها مسبقا، وفي مقدمتها عدم وقف الحرب، متهما حماس بالتعنت عبر وضع شروط غير مقبولة.

وأكد أن احتفاظ "إسرائيل" بالسيطرة على المنطقة الحدودية بين مصر وغزة وعلى "ممرّ فيلادلفيا ومعبر رفح" بهدف منع "تهريب الأسلحة" لحماس هو أحد 4 شروط وضعتها حكومته لوقف إطلاق النار في القطاع.

وعدّد نتنياهو الشروط الثلاثة الباقية التي وضعتها حكومته في المفاوضات غير المباشرة مع حماس التي تجري بوساطة مشتركة قطرية-مصرية-أميركية، وقال إنّ أيّ اتّفاق "يجب أن يسمح "لإسرائيل" باستئناف القتال بعد انتهاء فترة الهدنة التي سينصّ عليها حتى تتحقق أهداف الحرب".

وأضاف أنّ "إسرائيل" لن تسمح بعودة المقاومين أو الأسلحة إلى شمال قطاع غزة، كما اشترط أن يتمّ في المرحلة الأولى من الاتفاق الجاري التفاوض عليه "الإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى".

حماس لم تبلغ بأي جديد

وفي المقابل، أعلنت حركة حماس أمس الخميس أنها لم تبلَّغ حتى الآن من الوسطاء بأي جديد بشأن المفاوضات بهدف وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وقالت حماس -في تصريح مقتضب- إن "حكومة الاحتلال تستمر في سياسة المماطلة لكسب الوقت بهدف إفشال هذه الجولة من المفاوضات، مثلما فعلت في جولات سابقة، وهذا لا ينطلي على شعبنا ومقاومته".

وكان مسؤول الاتصالات في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي قد أعرب عن تفاؤل حذر بشأن محادثات وقف إطلاق النار في غزة.

وقال: "فريقنا التفاوضي لا يزال في المنطقة ويجري مباحثات لنرى ما إذا كان الاتفاق على التفاصيل ممكنا".

وأضاف ان "إسرائيل" وحماس وافقتا على الإطار، مشيرا إلى وجود "تفاصيل عالقة ينبغي الاتفاق عليها وهذا سبب بقاء فريقنا التفاوضي في المنطقة".

وختم بقوله "نعتقد أننا قريبون من اتفاق ولكن لم نبلغ ذلك بعد ولا يمكننا التوقف قبل التوصل إليه".

المصدر : الجزيرة + وكالات