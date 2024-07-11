حزب الله يستهدف مواقع ومبانيَ للاحتلال.. وإقرارٌ إسرائيلي بمقتل جندي

وطن: تواصل المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله - إسناد المقاومة في قطاع غزّة، عبر عمليات نوعية تطال مواقع الاحتلال الإسرائيلي ومستوطناته، في شمالي فلسطين المحتلة.

وفي أحدث العمليات، الخميس، استهدف مقاتلو المقاومة موقع "زبدين" في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وأصابوه إصابةً مباشرة.

واستهدفت المقاومة موقع "الرمثا" في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وأصابوه إصابةً مباشرة.

ورداً على ‌‌اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، وخصوصاً في بلدتي يارين ‌وطيرحرفا، استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان مبنيين يستخدمهما ‌جنود الاحتلال الاسرائيلي في مستعمرة "مسكفعام"، وأصابوهما بصورة مباشرة.

إلى جانب ذلك، استهدف مقاتلو المقاومة انتشاراً لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط ثكنة "زرعيت" بصاروخ ثقيل من نوع "بركان".

وأيضاً، استهدف مقاتلو المقاومة مبنيين يستخدمهما جنود الاحتلال في ‌مستعمرة "شتولا" بالصواريخ المُوجّهة، وأصابوهما بصورة مُباشرة، الأمر الذي أدّى إلى اندلاع النيران فيهما ووقوع من في داخلهما بين قتيلٍ وجريح، رداً على ‌اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، وخصوصاً في بلدتي الجبين وراميا.

وظهر اليوم، استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان التجهيزات التجسسية المستحدثة في موقع "حدب يارين"، وأصابتها إصابةً مُباشرة.

وصباح اليوم، استهدفت المقاومة، عبر سرب من المسيّرات الانقضاضية، المقر المستحدَث لقيادة ‌‏كتيبة المدفعية التابعة "للفرقة 146" في "الجيش" الإسرائيلي، جنوبي "كابري" في الجليل الغربي، شمالي فلسطين المحتلة، مستهدفةً أماكن القيادة وتموضع ضباط ‏إدارة النيران ومرابض المدفعية.

كذلك، استهدفت المقاومة محيط موقع "حانيتا" العسكري، وموقعي "المالكية" و"حدب يارين".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل جندي في الاحتياط من سكان "أغميم" في "نتانيا"، اليوم الخميس، نتيجة عمليات حزب الله من لبنان.

المصدر: "الميادين"