طوفان الأقصى" في اليوم الـ280.. حي الشجاعية منطقة منكوبة ومعارك ضارية في رفح

وطن: دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الـ280، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى.

و أعلن الدفاع المدني أن حي الشجاعية منطقة منكوبة ولم يعد صالحا للسكن، وأن الاحتلال دمر 85% من منازل الحي وبناه التحتية.

وارتفع عدد ضحايا العدوان على القطاع إلى 38 ألفا و345 شهيدا، و88 ألفا و295 مصابا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ميدانيا، أعلنت سرايا القدس أنها وكتائب القسام استهدفتا عدة آليات للاحتلال جنوبي حي السلطان برفح. وأعلنت أيضا قصف قوات الاحتلال بمحور نتساريم وقوات متوغلة بمدينة غزة.

كما قصفت مستوطنات غلاف غزة ومدن عسقلان وأسدود وسيدروت بعدة صواريخ.

على الجانب الآخر، كشف جيش الاحتلال عن إصابة 132 جنديا له خلال الـ24 ساعة الماضية بينهم 7 في القطاع، ولم يتسن التأكد من الرقم من مصدر مستقل.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ280:





12:00| 8 شهداء وعشرات الجرحى في استهداف الاحتلال خيام النازحين في خان يونس.