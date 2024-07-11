ناصيف معلم يكتب لوطن: يخدمون، بدون رواتب، لكنهم مبتسمون





كنت مترددا للانطلاق الى مستشفى رام الله الحكومي بالرغم من اشتداد الألم في صدري، ومع زيادة الألم اسرعت في اتخاذ قراري النهائي: "الى مستشفى رام الله". وصلت الى الطوارئ في الساعة السادسة والنصف مساء اول أمس الثلاثاء، وفور دفع الرسوم توجهت الى الطوارئ. قمت بتسليم وثائقي لاحد العاملين هناك الذي طلب مني الانتظار، وأشار بيده الى الجدار المقابل للاستقبال. رجعت خطوات للخلف وركنت كتفي على واجهة الطوارئ الغربية. نظرت الى جانبي ووجدت هناك خمس مرضى ينتظرون، ثم التفت الى حُجَر الطوارئ، فكانت مليئة، بل مكتظة بالمرضى. وكان العاملون في الطوارئ يتراكضون من حجرة الى أخرى، ومن الحُجر الى أحد زوايا الاستقبال الذي عرفت فيما بعد انه جهاز الكمبيوتر الذي يستقبل نتائج الفحوصات، واعتقد ولست جازما ان الذي يجلس امام الجهاز هو طبيب، فقد لاحظت قيامه بتوجيه العاملين في الطوارئ.

تقدم اخي أبو لؤي الذي كان قد رافقني في الطوارئ الى هذا الطبيب الذي على الفور أدخلني في أحد الحُجر المحجوزة لاحد المرضى وذلك لعمل تخطيط سريع لقلبي. ومع انتهاء الممرض من عمل التخطيط جاءت صاحبة الحُجرة، وهي فناة صغيرة رجلها مكسورة. خرجنا واخذنا نبحث عن مكان للوقوف فيه، وبعد لحظات تقدم أحد العاملين وأشار لنا بالدخول الى حجرة رقم واحد، حيث كان يحتلها مريض آخر، تعرفنا عليه فيما بعد، وهو من طوباس ويعمل في المخابرات الفلسطينية الذي فورا تنازل عن حجرته وجلس على كرسي في الخارج. انتظرت في الحجرة حوالي ربع ساعة، وبعدها جاء طبيب وسأل عدد من اسئلته التي اجبت عليها بسرعة، وطَلَبَ من أحد الممرضين سحب كمية من الدم لإجراء فحوصات. تم ذلك وحصلنا على النتائج بعد ساعة ونصف، وأخيرا حضرت دكتورة سألت اسئلتها واخبرتني ان عليَ البقاء في المستشفى، واُمنع من المغادرة، وخلال لحظات جاءت ممرضة وستحبطني الى قسم امراض القلب. وهناك جلست في مكتب الممرضين حوالي 10 دقائق، وقام أحدهم بتثبيت ابرة الوريد (الكانيولة) لإدخال الدواء، وزودني ب 5 حبات حبوب، ومن ثم اخذني الى غرفة كبيرة فيها ستة أسِرة.

استلقيت على السرير المخصص لي لأخذ قسطا من الراحة، الا ان الألم كان ما زال يضرب في صدري من الناحية اليمنى، ويتحرك ببطء الى الناحية اليسرى.

كان الجو في الغرفة ممتاز، حيث الكونديشن يعمل بشكل ممتاز، والسرير من أروع ما يمكن، حيث بالإمكان تحريكه وتعديله وتكييفه حسب الحاجة والطلب، لكن كان هناك مشكلة، وهي عدد الزوار غير المحدود، والحديث بصوت عال، والمبالغة باستعمالهم للحمام. يظهر ان اثنان من المرضى، بل اثنان من النُزلاء كأنهم شخصيات اعتبارية او مخاتير، او ينتسبون لعائلات كبيرة، وهذا الاستنتاج جاء على أرضية عدد الوفود التي كانت تقوم بالواجب في الزيارات، فما ان خرجت مجموعة، وإلا بمجموعة أخرى تدخل، حيث الفوضى لا يمكن وصفها. لم أنم تلك الليلة لا سيما وان جاري بالغرفة شاب في العشرينات من عمره، وله عدد من الأصدقاء وعددهم خمسة اللذين التفوا حوله من ساعة وصولي حتى الثانية والنصف صباحا. وفي الصباح، وما ان اطلق الديك صياحه، وإلا بالوفود تهل مرة أخرى من كل حدب وصوب ليس فقط للمريضين المهمان، بل أيضا للمرضى الاخرين بما فيهم انا شخصيا، حيث نالني نصيب من الزوار.

المهم في الامر ان هذا الحال استمر حتى أجريت عملية "القسطرة"، وخروجي اليوم الخميس في الخامسة مساء من المستشفى، وخلال خروجي اشفقت على المرضى، وعلى العاملين في المستشفى من عدد الزائرين الجالسين على أسِرَة المرضى، وعلى الكراسي، وعلى الأرض في الممر بين غرف المرضى، ومنطقة الانتظار مليئة أيضا، إضافة الى الدرج والساحات الخارجية، وكذلك كراج السيارات وشارع المستشفى، انها زحمة الزحمات، اكتظاظ مش معقول لا يتصوره العقل البشري.

اما الشيء الاخر الذي لا يتصوره العقل البشري فهو حال العاملين في المستشفى، كل العاملين من عمال نظافة وأطباء وممرضين واداريين وغيرهم، فالجميع ودون مبالغة مبتسمون، ويقدمون ما يستطيعون من الخدمة والعون للمرضى. بصراحة لم أتوقع كل ما رأيت، حقيقة لم أتوقع، وترددي في البداية الى اين أتوجه الى القطاع الخاص ام لمستشفى رام الله كان سببه توقعاتي الخاطئة، بصراحة توقعت معاملة ليست التي اريد، لا سيما وان هؤلاء العاملين لم يحصلوا على رواتبهم لهذا الشهر، ولم يحصلوا على كل رواتبهم خلال الأشهر التسعة الماضية، فالإنسان في ظل الازمات المالية يغضب، يرفع صوته، يكشر، يعكف عن تقديم الخدمة. نعم، لقد أخطأت في تقديراتي، فوجدتهم ذو معنويات والتزام عال لخدمة المرضى.

تصوروا معي عمال النظافة الذين يقومون بتنظيف الغرف ثلاث مرات في اليوم، تصوروا معي انهم يقرعون الباب لانتظار الجواب قبل الدخول. وبعد دخولهم يسألون أولا عن حال المريض، ومن ثم يسألون عن الأشياء الموجودة فوق الخزانة فيما اذا بالإمكان وضعها في القمامة. ينظفون كل شيء، كافة التفاصيل بمهنية عالية جدا، والاهم انهم مبتسمون.

اما الأطباء، فجولاتهم منتظمة، يصغون لمرضاهم جيدا، بل بشكل ممتاز، يراجعون الوثائق، يسألون مساعديهم عن المرضى، يسأـلون عن تطور حالة المريض، يخاطبون المرضى بكلمات جميلة (يا اخي، يا حاج، يا عمي، يا أبو الشباب). والاهم من هذا وذاك انهم مبتسمون.

اما الممرضين، فحالهم وازماتهم الاقتصادية ليست بأحسن حال، الا انهم يخدمون بجدية وبإخلاص وبتفان. شاهدتهم كيف يقدمون الخدمة لنا كمرضى، وبنفس الوقت يقومون بتدريب الممرضين من طلبة كليات الطب بتأني وبحب. والاهم انهم مبتسمون.

ملخص القول ان من يذهب الى مستشفى رام الله للزيارة لا يعرف تفاصيل العمل، ولا يستطيع ان يكتشف كم طواقم المستشفى مهنيون ومبتسمون وكم هم رائعون، ولا يعرف كم هؤلاء يحبون مرضاهم ويعشقون عملهم. فالزائر لا يرى سوى الازمة، لا يرى سوى الزحمة، لا يرى سوى الزوار المدخنين في ساحات المشفى، لا يرى سوى سيارات أناس ليس لهم غرض في المستشفى، بل يركنون سياراتهم في المساحات الشاسعة المخصصة للمرضى ولمرافقيهم بالمجان مما حدى في عدد كبير ممن يعمل في اماكن قريبة من استغلال ذلك، وركن سياراتهم في المكان المخصص، للأسف هذا استغلال ما بعده استغلال، فهؤلاء يأتون لأعمالهم بالقرب من المستشفى صباحا، حيث يحتلون ما لا يقل عن 80% من الأماكن المخصصة للمرضى ومرافقيهم مما يجعل 80% من المرضى ومرافقيهم يركنون سياراتهم خارج المستشفى.

أصدقائي، هناك من يتحدث بشكل سلبي عن مستشفى رام الله، ولا اعرف فيما اذا كان هؤلاء قد عاشوا تجربة بصفتهم مرضى، ام انهم فقط يشاهدون الفوضى التي سببها استغلال البعض لاستعمال مرافق المستشفى بالمجان، او من قبل القطاع الصحي الخاص، او كان من قبل المعارضين السياسيين للسلطة الذي يتلقون الخدمة من هذا المستشفى قبل غيرهم.

اعتقد ان على إدارة مستشفى رام الله اتخاذ مجموعة من القرارات للحفاظ على هذا الصرح الصحي الذي على كل انسان فلسطيني ان يفتخر به بعيدا عن الانتماءات والولاءات السياسية. فالمطلوب من إدارة المشفى ومن ذوي العلاقة إيجاد نظام حديدي لتنظيم الزيارات، وهنا اقترح ما يلي:

أولا: تحديد الزيارة للزوار فقط من القرابة الأولى للمريض

وهذا من شأنه ان يحد من فوضى الزيارات، ويحد من عدد الزوار، وبنفس الوقت يريح أصدقاء المريض واقاربه من الدرجة الثانية والثالثة والمائة، فنحن نقوم بالزيارات حتى نقوم بالواجب الأخلاقي لان المريض واهل المريض لا يكتفون بالاتصال التلفوني، بل يريدون الزيارة الشخصية بغض النظر عن تداعيات هذه الزيارة الكارثية على المريض أولا، وعلى العاملين في المستشفى ثانيا.

ولتنظيم هذه العملية من القرابة الأولى بالضرورة ان يكون هناك بطاقة للزائر، ويمنع ادخال أكثر من زائر للمريض وخلال فترة زمنية محددة لا تزيد عن ساعة مساء.

ثانيا: تحديد اجرة موقف السيارات بالساعة كما هو معمول به في مواقف البلدية والمواقف الخاصة، وهذا الاجراء يمنع طوعا المئات من العاملين في رام الله في شركاتهم او في وظائفهم يجعلهم يركنون سياراتهم في موقف بلدية رام الله في وسط البلد او في مواقف أخرى، وهذا يخلق مساحة آمنه للمرضى وزائريهم لركن سياراتهم بكرامة ولفترة زمنية قصيرة خلال زيارتهم لأحبائهم.

ثالثا: فرض زي خاص للزائرين للمستشفى، فانا كمريض حقيقة لم أستطع خلال الأيام الثلاث الماضية ان افرق بين ما هو مريض وبين ما هو زائر، وبين ما هو اداري. وهذا الزي يمكن ان يكون للاستعمال للمرة الواحدة، وعلى إدارة المستشفى بيعه للزوار، فالزائر عليه تحمل جزء من المسؤولية وحدها الأدنى دفع مقابل ركن سيارته في موقف المستشفى للسيارات، وعليه أيضا دفع ثمن زي الزائر. ولجعل هذه غير مرهق على الزائرين على إدارة المشفى منع ادخال الاكل والمشروبات والهدايا لداخل المشفى، بهذه الحالة تخدم إدارة المشفى زوارها ومرضاها ونفسها أيضا، والاهم من هذا وذاك خدمة العاملين المبتسمين، انهم الجنود والجنديات المجهولون الذين يعيشون في ظل ظروف غاية في الصعوبة جراء الكم الهائل من عدد الزوار الذين لا يزورون مرضاهم فقط، بل يلحقون الأطباء والممرضين للسؤال عن أحوال مرضاهم.

رابعا: توفير الماء والعصير للمرضى خلال الوجبات الثلاث اللذيذة التي يتم تقديمها يوميا للمريض. قد يستهزئ البعض في كلامي هذا. لا يا سادة، انا اعتمدت في اكلي خلال الثلاث أيام على ما تم تقديمه من اكل المستشفى، فهو مغذي، متنوع، لذيذ ونظيف جدا جدا، ومقدم بطريقة غاية في الاناقة من قبل شباب محترمين يقدموها أفضل من أفضل أي فندق 10 نجوم.