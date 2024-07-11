القسام تبث مشاهد لضرب آليات وتفجير أخرى غربي رفح

وطن: بثت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مشاهد من استهداف مقاتليها لجنود جيش الاحتلال وآلياته بغرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأوضحت القسام أن عمليات الاستهداف -التي تعود إلى السابع من يوليو/تموز الجاري- جاءت أثناء دخول فريق قتالي إلى الشارع الأول بحي تل السلطان غربي رفح الحدودية مع مصر.

وتضمنت المشاهد عملية رصد لتقدم آليات الاحتلال ثم استهداف عدد منها بقذائف "الياسين 105" المضادة للدروع، واشتعال النيران في بعضها.

كما شملت اللقطات إطلاق أعيرة نارية مباشرة على جندي من جيش الاحتلال كان يطلّ برأسه من إحدى الدبابات، مما أدى إلى إصابته إصابة مباشرة.

وختمت القسام الفيديو بوضع أحد مقاتليها عبوة العمل الفدائي تحت إحدى الدبابات ثم انسحابه مباشرة، قبل أن يسمع دوي انفجار كبير.

وأمس الأربعاء، بثت كتائب القسام مشاهد من إغارة لمقاتليها على مقر قيادة عمليات قوات الاحتلال المتحصنة في محيط منطقة تل زعرب جنوب شرقي حي تل السلطان بمدينة رفح.

وشملت الإغارة استهداف عدد من الآليات بقذائف "الياسين 105" في محيط مقر قيادة العمليات، وقنص جنود بالمنطقة ذاتها، ثم توجه المقاتلين نحو المكان واستهدافه بقذائف مضادة للأفراد والتحصينات، ثم الاشتباك مع الضباط والجنود قبل الانسحاب.

ودأبت كتائب القسام على نصب كمائن محكمة ناجحة ضد قوات الاحتلال منذ بدء عملية الاحتلال البرية الواسعة في القطاع أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث كبّدت جيش الاحتلال خسائر بشرية كبيرة، فضلا عن تدمير مئات الآليات العسكرية وإعطابها.

المصدر : الجزيرة