مصرع طفل وإصابة آخر إثر حادث دعس في جنين

وطن: لقي طفل مصرعه وأصيب آخر، اليوم الخميس، إثر تعرضهما لحادث دعس في بلدة جلبون شمال شرق جنين .

وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أن غرفة عمليات شرطة المحافظة تلقت بلاغًا حول وصول إصابتين إلى المستشفى إثر تعرضهما لحادث دعس بدراجة نارية، وقد وصفت إحداهما بالحرجة، حيث أعلن الأطباء فيما بعد عن وفاة الطفل.

وأضاف ارزيقات أن الشرطة باشرت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وتم إبلاغ النيابة العامة والعمل جاري على إحضار السائق لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول.