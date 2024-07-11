نقيب المحامين يستقبل سفير جمهورية جنوب إفريقيا

وطن: إستقبل نقيب المحامين المحامي فادي عباس بحضور أعضاء مجلس النقابة المحامي لؤي أبو جابر والمحامي أمجد الشلة سعادة سفير جمهورية جنوب إفريقيا لدى دولة فلسطين السيد شون باينفيلديت، التي جاءت لتهنئة نقابة المحامين بيوم المحامي الفلسطيني، وذلك في مقر نقابة المحامين في رام الله.

وقد رحب نقيب المحامين بالسفير الضيف، معربا وبإسم جموع المحامين الفلسطينيين عن شكره لهذه الزيارة واللفتة الكريمة، مثمنا الدور التاريخي المتقدم الذي تمثله جنوب إفريقيا في معرض الوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.





بدوره قدم السفير باينفيلديت بإسم جمهورية جنوب إفريقيا تهئنته لنقابة المحامين وجموع المحامين الفلسطينيين بمناسبة يوم المحامي الفلسطيني، متمنيا لنقابة المحامين دوام التوفيق في أداء رسالتها السامية في الدفاع عن العدالة والقيم الإنسانية ومبدأ سيادة القانون.

