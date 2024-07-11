المؤسسات الإعلامية العالمية ومؤسسات مجتمع مدني تطالب الاحتلال بفتح المجال أمامها لدخول غزة

نيويورك - ترجمة وطن: وقّع أكثر من 60 منظمة إعلامية ومنظمة مجتمع مدني عالمية رسالة مفتوحة تطالب الاحتلال بفتح المجال أمام الصحفيين للوصول بشكل مستقل إلى غزة.

وتشير المنظمات – التي تشمل وكالة أسوشيتد برس، ووكالة فرانس برس، وبي بي سي، وسي إن إن، والجارديان، ونيويورك تايمز، وواشنطن بوست – إلى أنه لم يُسمح لوسائل الإعلام المستقلة بالوصول إلى غزة منذ بداية الحرب، ما أدى إلى زيادة الضغط على الصحفيين المحليين، وخلق مساحة لازدهار المعلومات الخاطئة والمضللة.

"لقد قُتل أكثر من 100 صحفي منذ بداية الحرب، أما الباقون فيعملون في ظروف من الحرمان الشديد. والنتيجة هي أن الحصول على المعلومات من غزة أصبح أكثر صعوبة، وأن التقارير التي تصل تخضع لأسئلة متكررة حول صحتها"، تقول المنظمات في الرسالة، التي نسقتها لجنة حماية الصحفيين.

وتأتي الرسالة قبل زيارة مقررة لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو للولايات المتحدة، حيث من المقرر أن يلتقي بالرئيس الأمريكي جو بايدن ويلقي كلمة أمام الكونجرس الأمريكي في 24 يوليو.

وأشارت جودي جينسبيرغ، المديرة التنفيذية للجنة حماية الصحفيين، إلى أن " نتنياهو يصف إسرائيل بأنها دولة ديمقراطية. تصرفاته فيما يتعلق بوسائل الإعلام تروي قصة مختلفة. يجب أن يُمنح الصحفيون الدوليون والإسرائيليون والفلسطينيون من خارج غزة إمكانية الوصول بشكل مستقل إلى غزة حتى يتمكنوا من الحكم بأنفسهم على ما يحدث في هذه الحرب – بدلاً من أن يتم إطعامهم بحفنة من الجولات المنظمة التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي".

وبالإضافة إلى وسائل الإعلام، يضم الموقعون – الذين ينتمون إلى أكثر من 26 دولة – مجموعات ومنظمات مهنية مكرسة للدفاع عن حرية الصحافة.

عن لجنة حماية الصحفيين

لجنة حماية الصحفيين هي منظمة مستقلة غير ربحية تعمل على تعزيز حرية الصحافة في جميع أنحاء العالم. نحن ندافع عن حق الصحفيين في نقل الأخبار بأمان ودون خوف من الانتقام.

فيما يلي نص الرسالة كاملة:

نحن، الموقعون أدناه، نطالب السلطات الإسرائيلية بإنهاء القيود المفروضة على دخول وسائل الإعلام الأجنبية إلى غزة فورًا، ومنح حق الوصول المستقل للمؤسسات الإخبارية الدولية التي تسعى إلى الوصول إلى القطاع.

وبعد مرور تسعة أشهر على الحرب، لا يزال المراسلون الدوليون ممنوعين من الوصول إلى غزة باستثناء الرحلات النادرة التي يرتبها الجيش الإسرائيلي. لقد وضع هذا الحظر الفعلي على التقارير الأجنبية عبئًا مستحيلًا وغير معقول على المراسلين المحليين لتوثيق الحرب التي يعيشون فيها. وقد قُتل أكثر من 100 صحفي منذ بداية الحرب، أما الباقون فيعملون في ظروف من الحرمان الشديد. والنتيجة هي أن الحصول على المعلومات من غزة أصبح أكثر صعوبة، وأن التقارير التي تصل تخضع لتساؤلات متكررة حول صحتها.

نحن نتفهم تمامًا المخاطر الكامنة في إعداد التقارير من مناطق الحرب. هذه هي المخاطر التي تحملتها العديد من منظماتنا على مدى عقود من أجل التحقيق في التطورات وتوثيقها فور حدوثها وفهم آثار الحروب في جميع أنحاء العالم.

إن الصحافة الحرة والمستقلة هي حجر الزاوية في الديمقراطية. ونطلب من إسرائيل أن تفي بالتزاماتها فيما يتعلق بحرية الصحافة من خلال منح وسائل الإعلام الأجنبية إمكانية الوصول الفوري والمستقل إلى غزة، وأن تلتزم إسرائيل بالتزاماتها الدولية بحماية الصحفيين كمدنيين.

الموقعون

ايه بي سي نيوز، الولايات المتحدة

وكالة فرانس برس، فرنسا

نقابة الصحافة البديلة، لبنان

إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية

رابطة الصحفيين الأمريكيين الآسيويين، الولايات المتحدة

أسوشيتد برس، الولايات المتحدة

رابطة الإذاعة الدولية، المملكة المتحدة

رابطة مراسلي الصحافة الأجنبية، الولايات المتحدة

الصحفيون البنغلاديشيون في وسائل الإعلام الدولية، بنغلاديش

بي بي سي نيوز، المملكة المتحدة

بيانت، تركيا

بلومبرج نيوز، الولايات المتحدة

سي بي اس نيوز، الولايات المتحدة

سي إن إن العالمية، الولايات المتحدة

منتدى الإعلام المجتمعي أوروبا، بلجيكا

أخبار سي تي في، كندا

ديلي مافريك، جنوب أفريقيا

درج، لبنان

استفتاء دينيك، جمهورية التشيك

اتحاد الإذاعة الأوروبي، سويسرا

الاتحاد الأوروبي للصحفيين

فايننشال تايمز، المملكة المتحدة

القصص المحرمة، فرنسا

fotosintesi.info، إيطاليا

الصحافة الحرة غير المحدودة، هولندا

الشبكة العالمية للصحافة الاستقصائية

مركز التقارير العالمي، كندا

الرابطة الدولية للمرأة في الإذاعة والتلفزيون

المركز الدولي للصحفيين، الولايات المتحدة

الصندوق الدولي لوسائل الإعلام ذات المصلحة العامة

المعهد الدولي للسلامة الإخبارية، المملكة المتحدة

آي تي إن، المملكة المتحدة

لو موريشيوس، موريشيوس

ماكلاتشي، الولايات المتحدة

مركز تطوير الإعلام، تونس

معهد التنوع الإعلامي، المملكة المتحدة

الرابطة الوطنية للصحفيين من أصل اسباني، الولايات المتحدة

الاتحاد الوطني للصحفيين في الفلبين، الفلبين

ان بي سي نيوز، الولايات المتحدة

مؤسسة نيمان للصحافة، جامعة هارفارد، الولايات المتحدة

إن بي آر، الولايات المتحدة

مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد

بريميوم تايمز، نيجيريا

مجلة بروسبكت، المملكة المتحدة

تحالف الإعلام العام

مركز بوليتزر للإبلاغ عن الأزمات، الولايات المتحدة

روري بيك تراست، المملكة المتحدة

أخبار RTÉ والشؤون الجارية، أيرلندا

شبكة الإعلام الريفي، باكستان

سكاي نيوز، المملكة المتحدة

SMN24ميديا، سريلانكا

جمعية الإعلاميات الصوماليات، الصومال

راديو Sveriges، السويد

مكتب الصحافة الاستقصائية، المملكة المتحدة

الجارديان، المملكة المتحدة

الأيرلندية تايمز، أيرلندا

نيويورك تايمز، الولايات المتحدة

واشنطن بوست، الولايات المتحدة

تولة، الجزائر

فوسينتو، إسبانيا

أخبار VRT، بلجيكا

شبكة وطن الإعلامية، فلسطين

الرابطة العالمية للتواصل المسيحي

الرابطة العالمية لناشري الأخبار (WAN-IFRA)، ألمانيا

Yle الأخبار والشؤون الجارية، فنلندا

المصدر: CPJ