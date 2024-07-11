سامي مشعشع يكتب لوطن حول اعلان لجنة الأمن والشؤون الخارجية في الكنيست بأن الاونروا "منظمة ارهابية"

بالأمس وافقت لجنة الشؤون الخارجية والأمن التابعة للكنيست الإسرائيلي على مشروع وسم الأونروا "كمنظمة إرهابية" والذي سيتبعه قراءات متتالية لاعتماده من قبل برلمانهم كقانون نافذ. هذا "الجهد" هو جهد مكمل لعمليات جيش الاحتلال مستهدفا وناسفا لمقرات ومباني الأونروا في غزة( مدارس وعيادات ومخازن) وقتل موظفيها وقصف النازحين الذين اتخذوا هذه المقار ملاذا، والذي سبقه منع الأونروا من العمل في شمال غزة (والذي انسحبت منه الأونروا على عجلة وبدون تنسيق بداية الحرب فيما اعتبر قرارا متسرعا وخطيرا) والذي تبعته بحملة إعلامية وديبلوماسية لمنع الأونروا من لعب أي دور في مرحلة إعادة بناء القطاع حيث ستجتمع دول مزقت أجساد أطفال غزة بسكاكينها، ودول تآمرت على لقمة الغزي وأماتته جوعا، ودولا أعطتنا معسول الكلام ودعمت الاحتلال اقتصاديا لا وبل ماليا كذلك ستجتمع كلها لتقرر مستقبلنا بدوننا ! (وانظر هنا إلى خطورة تعيين مسؤولة اممية، سيغريد القاق، كمشرفة عامة للإغاثة وإعادة الإعمار مع تجاهل وتقزيم لدور الأونروا كإحدى الدلائل على ذلك كله).

موافقة لجنة الشؤون الخارجية والأمن هو كذلك رافدا لجهود وإجراءات سلطة بلدية القدس التابعة للكيان ووزارة الإسكان لطرد الوكالة من القدس والاستحواذ على مقرّ الرئاسة في الشيخ جراح وشطب صفة المخيم عن مخيم شعفاط القائم ضمن حدود القدس والاستيلاء على معهد قلنديا للتدريب المهني واراضيه الواسعة الملاصق تماما لمطار القدس (وهى منطقة مخطط إقامة مستوطنة عليها) والمتاخم لمخيم قلنديا الواقع ضمن حدود ما يسمى القدس الكبرى.

إذن لقد استحكمت الحلقات حول الأونروا ووجودها في القدس وغزة والضفة الغربية. وللمرة الألف الهدف هنا هو هدفا إسرائيليا استراتيجي للقضاء على إمكانية عودة اللاجئين الفلسطينيين لديارهم وترسيخ الفكرة في رؤوس الفلسطينيين انه وبإنهاء دور ومهام ومكانة ورمزية الأونروا في فلسطين هو بالواقع انتهاء الامكانية العودة (حتى ولو كان هذا التفكير وهذا التوجه والجهد قانونيا غير صحيح لان حق العودة غير مرتبط بوجود الأونروا من عدمه). الكيان لا يعير اهتماما لهذه التفصيلات القانونية المزعجة! ويدرك تماما تداعيات انهاء الوكالة على حق العودة عملاتيا. الإجراءات والجهد الإسرائيلي بخصوص الأونروا ووجودها في فلسطين لا يقف هنا ولكنهم يعملون مع الإدارة الامريكية (أيا كانت او ستكون ، جمهورية ام ديمقراطية) ومع بعض الدول النافذة أوروبياً وبعض من دول المنطقة "لتطويع" الأونروا وكادرها المدرب وصاحب الخبرة الطويلة وخدماتها الراسخة داخل الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين (الأردن وسوريا ولبنان) إلى مؤسسة إغاثية/ تعليمية/ خدماتية، كما هي عليه الان، وتطعيمها بأموال طارئة ومهولة غربية وعربية، عندما تنضج الأوضاع، لكى تنفذ برامج ومشاريع تنموية وحضرية استيعابية واسعة (سمها "توطينية") في هذه البلدان (مع كل التحديات الماثلة أمام هذا مخطط). الهدف يتمثل باستيعاب أكبر عدد ممكن من اللاجئين الفلسطينيين في هذه البلدان الثلاث وخلق محفزات لاستقطاب الكفاءات الفلسطينية لينضموا لأبناء جلدتهم والذين هاجروا لدول "تشيخ" وبحاجة للشباب مثل ألمانيا والسويد والدنمارك وكندا وصولا لليابان! وفى ذات الوقت خلق واقع جديد يقول للجاليات الفلسطينية من تشيلي وهندوراس مرورا بكندا وأمريكا وبريطانيا وفرنسا ووصولا للجاليات في السعودية والكويت وغيرهم: ابقوا أين انتم!

هي محاولة قارية لكي الوعى الفلسطيني (!) ولسان حالها يقول للفلسطيني توقف عن التحدث والعمل على حق عودتك لمكان اسمه فلسطين وان أقصى ما يحق لك هو زيارة المسجد الأقصى وكنيسة القيامة واكل الكعك والفلافل والسباحة في بحر يافا وبحيرة طبريا كسائح. لا اكثر ولا اقل!

مؤتمر التعهدات المالية للأونروا (وهو مؤتمرا سنويا تعلن فيه الدول مقدار تبرعاتها للمنظمة) سيعقد يوم الجمعة القادم في نيوريوك. الأموال المنوي التبرع بها محددة سلفا وكبار المتبرعين يرصدوا أموالا للأونروا بحد الكفاف مع تغيب الدعم المالي الأمريكي حتى العام القادم كعامل ضغط كبير سياسي ومالي على الوكالة. الأموال التي سيرصدونها لميزانية الأونروا التشغيلية ستكون، كما كل عام، دون الحد الأدنى المطلوب وستستمر الأونروا المعانة من عجز مالي كبير، وسيرصدون مبالغ زهيدة لدعم ميزانية الأونروا لخدمات الطوارئ مما يعنى ان الوكالة لن تستطيع الاستجابة الفاعلة لاحتياجات الفلسطينيين الطارئة في غزة والضفة وسيرصدون مبالغ زهيدة لميزانية المشاريع، وهى الميزانية الثالثة والتي توظفها الوكالة لمشاريع كبيرة ووظفتها سابقا في مشاريع إعادة إعمار غزة خلال الحروب السابقة عليها. وبالتالي لن تخصص أموال لهذه الميزانية مما يضعف أي دور فعال للأونروا في إعادة إعمار غزة وأنا أحاجج ان هذا هو الهدف المنشود.

أنا ادعي ان الدول النافذة تتماشى، ان لم تكن تتماهى، مع مخطط الكيان للقضاء على الوكالة وان كان هناك اختلافات هنا وهناك فى الآليات المتبعة او التوقيت وان هذه الدول، وان كان بعضها يتوجس ردود أفعال الدول المضيفة فيما يتعلق باستيعاب (توطين) اللاجئين، إلا انها لا تمانع الأمر كتوجه ونتيجة. تفاصيل كثيرة غير معروفة وبرسم المستقبل ولكن النقطة المركزية هنا انه هناك حراكا وإجراءات ومخططات من الطرف الاخر يستهدف حق العودة والقضاء على الاونروا بينما بعضنا (وربما كثيرون) منشد ويتطلع لمن سيفوز باليورو الأوروبي إسبانيا ام بريطانيا كأولوية وليس لهكذا تهديد وجودي!

واخيراً ، وان أمست هذه اللازمة كالأسطوانة المشروخة، يجب ان نعيد التأكيد على فداحة وخطورة غياب أي مخطط فلسطيني مضاد/او أي حراك مدروس ومتواصل/ او أي خطة مدروسة ومتدحرجة لمواجهة كل ذلك. يعنى "برادة أعصابنا" والأرض من تحتنا تميد مذهلة! كل عدو وكل صديق للعدو وكثيرا من "الأخوة" يرسمون مستقبلنا ويفصلوه على مقاساتهم .. الكل يخطط، والكل يتأمر على يومنا وغدنا.

بس نحنا مش معزومين على المولد!!!