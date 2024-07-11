مصدر في المقاومة: "إسرائيل" تماطل في تقديم إجابات واضحة بشأن مطالبنا

وطن: أفاد مصدر خاص في المقاومة، اليوم الخميس، بأنّ "إسرائيل" تُماطل حتى الآن في تقديم إجاباتٍ واضحة عن مطالب حركة حماس، سواء فيما يتعلّق بقضية الأسرى أو الانسحاب من محور فيلادلفيا ومعبر رفح.

وقال المصدر إنّه "لا يبدو أنّ هناك تقدّماً حقيقياً في المفاوضات التي تجري في الدوحة"، مضيفاً أنّ "إسرائيل تُحاول كسب المزيد من الوقت".

كما لفت إلى أنّ "نتنياهو يُحاول إطالة أمد المفاوضات، ولا يريد أن يقدّم أيّ إجاباتٍ واضحة إلى حين عودته من واشنطن".

يُذكر أنّ مسؤولين إسرائيليين كشفوا، الأربعاء، أنّ مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى التي جرت في مصر، اليومين الماضيين، حقّقت تقدّماً بشأن مسألة تأمين الحدود بين مصر وقطاع غزّة وإعادة فتح معبر رفح، وفق موقع "أكسيوس" الأميركي.

"لم نُبلّغ بأيّ جديد"

بدورها، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الخميس، أنّها لم تبلّغ حتى الآن من الإخوة الوسطاء بأيّ جديد بشأن المفاوضات بهدف وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وقالت حماس إنّ الاحتلال يستمرّ في سياسة المماطلة لكسب الوقت، وإفشال جولة المفاوضات، مثلما فعل سابقاً، وهذا لا ينطلي على الشعب الفلسطيني ومقاومته.

وتكاثفت الجهود الدبلوماسية بين واشنطن وقطر، للتوصّل إلى وقف لإطلاق النار وتبادل أسرى في غزة، على مدى الأيام القليلة الماضية، ذلك أنّ الإدارة الأميركية تحاول جاهدةً التوصّل إلى اتفاق قبل الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

المصدر: "الميادين"