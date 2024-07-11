الاحتلال يجرف 20 دونما ويقتلع 150 شجرة في حارس غرب سلفيت

وطن: جرفت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس، مساحات واسعة من الأراضي واقتلع عشرات الأشجار في قرية حارس غرب سلفيت تعود ملكيتها لعائلة محمد عبد الرحيم داوود.

وذكر المواطن محمود داوود أن قوات الاحتلال جرفت نحو 20 دونما من أرضه الواقعة في منطقة "خلة حديدة" لصالح مستوطنتي "نتفايم" و"بركان الصناعية"، واقتلعت ما يقارب 150 شجرة عنب وزيتون تتراوح اعمارها ما بين 8-10 سنوات.

من جهته أوضح رئيس مجلس حارس عمر سمارة، أن الاحتلال يعمل منذ فترة على تجريف أراضي المواطنين في تلك المنطقة، وذلك لمد شبكات صرف صحي لصالح المستوطنات.