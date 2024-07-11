صحة جنين لوطن: 80 % من الحالات المصابة بحمى النيل لا تظهر عليها أي أعراض وعلى المواطنين الاهتمام بالنظافة البيئية في منازلهم وحولها

رام الله - وطن: سجلت وزارة الصحة في مدينة جنين السبت الماضي، أول إصابة بمرض حمى النيل الغربي، بعد ان اشتبه الأطباء في وجود أعراض مطابقة للمرض.

ولا تزال الحالة المصابة في حالة حرجة وتتلقى الرعاية الصحية بالعناية المكثفة في إحدى المستشفيات.

وينتقل مرض حمى النيل الغربي عبر البعوض، وأعراضه تشبه إلى حد كبير أعراض الأنفلونزا ومنها ارتفاع في درجات حرارة الجسم، وتظهر الأعراض بعد ثلاثة أيام من لدغة البعوضة، وأكثر الفئات العمرية عرضة للإصابة كبار السن.

وأكد مدير مديرية صحة جنين وسام صبيحات لوطن، أن الحالة المصابة هي لرجل يبلغ من العمر 60 عاما من مخيم جنين، ولا يزال يرقد في العناية المكثفة في احدى المستشفيات الخاصة، لافتا الى تشخيص إصابة جديدة مؤخرا في رام الله.

ولفت صبيحات ان "حمى النيل" فيروس خطير انتشر منذ سنوات في معظم دول العالم، مع تسجيل حالات فردية في الأعوام 2012 و2015 و2020م، وقد جرى مؤخرا تسجيل اصابة واحدة في مخيم جنين، ومن ثم جرى تشخيص إصابة جديدة في مدينة رام الله.

وأوضح صبيحات أن 80% من الحالات المصابة لا تظهر عليها أي أعراض، بينما تظهر أعراض خفيفة الى متوسطة على 15- 18% من الحالات، بينما 2 % إلى 5% تظهر عليهم أعراض خطيرة مثل التهاب السحايا وأعراض عصبية.

وأشار صبيحات الى تسجيل أكثر من 200 إصابة وأكثر من 20 وفاة في "إسرائيل".

وحول الجهود المبذولة على مستوى وزارة الصحة لمواجهة الحمى، قال صبيحات انه تم تشكيل خلية أزمة، بالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، واللجنة الشعبية، والتي بدأت بعملية إصحاح بيئي في جنين نتيجة العمليات العسكرية التي يشنها الاحتلال في المخيم، حيث شرعنا بحملة رش شاملة في كافة التجمعات السكانية في جنين منذ يوم السبت، لاسيما في المناطق الأكثر عرضة لانتشار البعوض.

وأشار صبيحات ان الوزارة قامت بعدة إجراءات بالتعاون مع الشركاء في مجال الإصحاح البيئي وتوعية المواطنين، ودعت المواطنين إلى الاهتمام بالنظافة البيئية في منازلهم، ومعالجة أي خلل قد يجذب البعوض، بما في ذلك رش المناطق المحيطة بالمنازل، وتركيب شبكات حماية على النوافذ.

وحول أعراض الفايروس، لفت صبيحات ان أعراضه تشبه أعراض الإنفلونزا، مثل الرشح والسعال وألم المفاصل، بينما تظهر أعراض عصبية في حالات قليلة تكون بحاجة إلى علاج في المستشفيات.



وأكد صبيحات ان جهود الوزارة متواصلة للحد من انتشار الفايروس، ومنها إطلاق حملة إصحاح بيئي شاملة في جميع المحافظات، تضمنت رش المناطق، والتوعية بطرق الوقاية من الفيروس، والتوعية بالبروتوكول العلاجي المتوفر في المستشفيات للحد من انتشار المرض.